¿Cómo puedes limpiar y desinfectar tu celular para prevenir el contagio de coronavirus?

El brote de coronavirus (mejor conocido como COVID-19) finalmente ha llegado a México y aunque las autoridades de salud insisten en que no hay nada de qué preocuparse, esto ya que la pandemia apenas va en fase 1, muchos de nosotros ya comenzamos a tomar nuestras debidas precauciones para prevenir contagiarnos de este virus originado en un mercado de Wuhan, en China, en la mayor medida de lo posible.

Sin duda unas de las reglas de oro para evitar contraer coronavirus, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos ha dicho hasta el cansancio, es lavarse las manos con jabón y limpiar constantemente las superficies que tocamos (que si el teclado de la lap, el comedor, el control de la t.v., etc.), ya que al estar en contacto con cosas contaminadas y luego tocarnos la cara con las manos, podríamos contraer el COVID-19.

Y sí hay un objeto al que deberíamos prestarle muchísima atención al momento de seguir estas reglas, ese es el teléfono celular. Un dispositivo que sin duda está con nosotros el 90% del tiempo (si no es que hasta más) y que siempre se encuentra en nuestras manos. ¿Entonces, cómo debemos desinfectar nuestro cel para estar menos propensos a contraer coronavirus en los próximos días?

Primero que nada hay que dejar en claro que a pesar de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, han mencionado que por el momento no se ha presentado un caso de coronavirus transmitido por el contacto con el celular, sí es importante que lo tengamos limpio y desinfectado hasta donde nos sea posible el hacerlo.

Ahora, aclarado ese punto también es correcto decir que no es lo mismo limpiar que desinfectar, ya que con lo primero sólo lograr quitarle la suciedad a tu teléfono y reduces el número de gérmenes que tiene en él, esto a diferencia de lo segundo, donde matas los gérmenes que quedaron en tu cel después de que lo limpiaras.

De acuerdo con información citada por BBC Mundo, algunas empresas populares han dado consejos a sus usuarios para poder limpiar su celular y estar un poco más tranquilos ante el tema del coronavirus.

Por ejemplo Apple, la empresa de la manzanita, recomienda a sus usuarios que antes de limpiar sus dispositivos los apaguen y le retiren los cables que tengan conectados (no se te vaya a ocurrir limpiar tu iPhone mientras se está cargando). Después, con un trapito –de esos que usas para limpiar los lentes– humedecido, lo pasan por la superficie de su dispositivo y ya. Eso sí, en caso de querer desinfectarlo ya tendrás que utilizar toallitas húmedas que contengan un 70% de alcohol isopropílico.

Por su parte, Samsung menciona a sus usuarios que pueden limpiar su teléfono con ayuda de un trapito que sólo tenga una de las puntas humedecidas. Con ella primero recorren toda la superficie del celular y después, con la parte no húmeda, secan el dispositivo hasta que no quede una huella de humedad. ¡Nomás no le vayan a echar la cubeta de agua encima!

Si hay algo en lo que ambas compañías coinciden es no utilizar productos de limpieza sobre sus dispositivos, evitar que las entradas para los audífonos y el cargador queden humedecidas y sobre todo, no usar por nada del mundo aire comprimido para limpiar los celulares (no es teclado de computadora, maestro).

Ahora sí ya no hay pretexto para traer el celular todo cochino, y sobre todo en estos días. ¡Todos a limpiar su teléfono celular!