Sopitips: ¿Cómo enfriar tus cervezas en pocos minutos?

Primer acto: Imagínate que por fin llegó el día de la reunión con tus amigos que llevas planeando hace siglos y que por una u otra razón no se había podido lograr. Según tú ya tienes todo listo pero de último momento te das cuenta que olvidaste comprar las cervezas y en la tiendita de la esquina no hay frías. ¡Y ni modo de no comprarlas! ¿verdad? Así que procedes a llevartelas.

Segundo acto: Seguramente lo primero que cruza por tu mente es aplicar la vieja confiable y meterlas un rato al congelador para que se enfríen rápido, pero por mucho que parezca una buena idea, de todos modos tardarán un ratote estar listas, además de que si se te congelan las latas, corren el riesgo de explotar.

Si hay una cosa en la que todos podemos estar de acuerdo es que la cerveza siempre debe estar bien helodia para disfrutar su sabor como tiene que ser. Y para que no te compliques la vida hoy te traemos un par de consejos del Guardián del Sabor y consigas tener bien frías tus cheves en cuestión de minutos con productos que tienes en casa. Toma nota.

Tus chelas más frías que el corazón de tu ex en pocos minutos

Opción 1: Para lograr este truco deberás tener a la mano toallas de cocina, servilletas o papel de baño, un refri o una hielera, y por supuesto, tus cervezas. Lo primero que debes hacer es mojar el papel que hayas elegido y comenzar a envolver tus chelas. El siguiente paso será meterlas al congelador o a la hielera. ¡Y listo! En tan solo unos minutos tus cervezas estarán frías.

Opción 2: Solo necesitarás un recipiente con agua, hielos y sal, y finalmente sumerge tus cervezas de manera que queden lo más abajo posible de los hielos. Ojo, checa que haya la suficiente agua para que las botellas queden cubiertas en su totalidad sin quedar apretadas. Finalmente coloca el recipiente dentro del congelador o hielera y en 5 minutos quedarán frías.

¿Y cómo sucede la magia? Esto es algo que probablemente viste en tus clases de química y tal vez ahora no lo recuerdes, pero la sal provoca que el hielo se descomponga en el agua, conservando su temperatura, debido a que el agua con sal sigue sin congelarse a 0 ºC.

Por si tienes alguna duda sobre estos hacks o algo no te quedó muy claro, aquí te dejamos el video explicativo. ¡Nos vemos en el siguiente Sopitips!