Tener una estabilidad emocional y salud física van junto con pegado. ¿Te ha pasado que por más que duermes las sábanas no se te despegan y todo el día te estás jeteando? ¿O que aunque estés en movimiento todo el día no logras acabar a tiempo tus pendientes? ¡Calma, no te estreses! Aquí te van unos consejos comprobados para que logres el bienestar que tanto te hace falta. Échales ojo.

Mente sana en cuerpo sano

¿Cuántas veces has dicho “el lunes comienzo la dieta” o “el lunes entro al gym? Y cuando te das cuenta ya pasaron dos meses y nada. Generalmente cuando nos proponemos hacer ejercicio es para bajar los kilitos que tenemos de más, pero pocas veces nos paramos a pensar en los beneficios que trae consigo ejercitarnos, como por ejemplo: la prevención de enfermedades, el parote que nos hace para sacar el estrés y combatir la ansiedad, tener un mejor sueño y hasta para encender la chispa del amor. ¡Anda la osa!

Establece rutinas

Por mucho que suene al típico cliché, asignarle horas específicas a tus actividades es de gran utilidad para tener un mejor control y rendimiento, ya sea en las actividades de la casa, la escuela o la chamba. Ponlo en práctica y verás como tu estrés irá bajando poco a poco y tu cuerpo te lo va a agradecer.

Toma agua

¿Ya tomaste agua hoy? No es choro, beber dos litros al día nos ayuda a mantener un tono de piel adecuado, previene las arrugas y ayuda a la reducción de dolores en articulaciones, además de tener vitalidad y energía. Y como tip, si se te pasa tomar agua, hay aplicaciones que te lo recuerdan. Así que no hay pretextos.

Préstale atención a tu entorno

En casa tenemos pequeños detalles que hacen la diferencia y no siempre nos damos cuenta. Desde los colores de las paredes, que te de deben transmitir tranquilidad y armonía, llenar tu casa con plantas, incluso aquellas que absorben dióxido de carbono y producen oxígeno ayudan a mejorar la respiración. ¡Ah, y por supuesto, no te olvides de sonreír.

Consiéntete

Algunas veces se antoja algo refrescante, ligero y bajo en calorías, ¿cierto? Pues también es válido darnos ciertos gustitos y acá entre nos te recomendamos probar Amstel ULTRA® Seltzer, una bebida hecha con agua mineral y una mezcla única de frutas y notas herbales con 4% de alcohol, sin azúcar. Sus tres sabores: frambuesa & té negro, maracuyá & hierbabuena y lima & Jengibre te ofrecerán una experiencia premium, y ahí te va lo mejor… ¡solo cuentan con 80 calorías! Así que no tendrás remordimientos.