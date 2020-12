¿Cómo sobrevivir la Navidad en tiempos de videollamadas?

Muchos pensamos que para estas fechas ya estaríamos riendo del covid-19 y celebrando en posadas multitudinarias, pues luego de más de 9 meses de pandemia en nuestro país, los protocolos de seguridad son los mismos y debemos seguir cuidándonos al máximo (¡no hay que bajar la guardia!).

Así que, este año, tendremos que ser muy creativos a la hora de festejar con nuestros seres queridos, y para eso, la tecnología se pinta sola. Aquí te dejamos unas ideas de cómo puedes darle la vuelta a los festejos sin ser irresponsable en el intento.

Hazla de masterchef

Una de las delicias de esta época es ser parte de todo el ritual de la cocina: los aromas, las risas, las pláticas interminables y uno que otro fail (Sí amigos, el pavo se descongela desde días antes); entonces aviéntate a vivir esta experiencia con una sesión virtual, ya sea con tu familia y amigos, pónganse de acuerdo y preparen al mismo tiempo un platillo.

Aprovecha para que tu mamá te dé tips o para sacarle esa receta a tu amigo, pero ojo, necesitarás una buena cámara de tu cel para mostrar qué tan bueno te quedó y para tomar la selfie de cajón.

Maratón de streaming de Año Nuevo

Busca tu mejor pijama, súrtete de botanas y llámense para hacer su lista: terror, rom-com, la trilogía del Señor de los Anillos, la saga de Harry Potter… ¡el cielo es el límite! Recuerda tener tu smartphone bien cargado para no sufrir las consecuencias (Si a tu cel la batería no le dura mucho, sigue leyendo, nosotros te damos una mejor opción).

Posada Livestream

Si lo tuyo es compartir todo con tus amigos (desde el desayuno hasta tus tenis fosfo), hazla de influencer y ármate una posada livestream. Sé el host desde tu Instagram invitando a tus mejores amigos a unirse a tu transmisión y, cada uno desde casa, hagan retos, trivias o échense unos villancicos. Con esta opción, además de cuidarse todos, evitas que alguien no pague su parte de las chelas (¡¿A poco, no?!)

¡Ah! pero dirás: mi batería no aguanta tanto, mi cámara no es tan buena. ¡Aguanta! No tienes que endeudarte todo el 2021 para tener un cel que siga el ritmo de tu vida social virtual.

