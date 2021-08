¿Sabes cómo surgió la Ley Seca? Acá te contamos por qué sigue siendo importante

¿Has escuchado alguna vez sobre la Ley Volstead? ¿Qué tal el término Ley Seca? Ajá… ya captamos tu atención, ¿verdad? Pues sí, definitivamente es algo a lo que no estamos ajenos, y su origen va más allá de los fines de semana “secos” debido a las elecciones. Y hoy toca hablar de ella porque, si bien su origen se dio hace más de 100 años, se ha vuelto más relevante que nunca. Pero vamos paso por paso.

¿Qué es la Ley Volstead?

También conocida como Ley Seca o Prohibición, fue una ley que se estableció en Estados Unidos en 1920 con el objetivo de frenar el consumo de bebidas alcohólicas en el público en general. No prohibía por completo su ingesta, ya que podía hacerse para fines medicinales o religiosos, pero sí su producción, venta y transporte. Ajá, sí muy listillos, pero bueno, esto no se les ocurrió de la noche a la mañana, al contrario, vino de la mano con un movimiento que promovía la moderación en el consumo tanto de alimentos como de bebidas alcohólicas llamado Movimiento por la Templanza.

Parece una buena idea, ¿no? Mmm… digamos que se salió un poquito de control. Si bien empezó con buenas intenciones, este movimiento pasó de invitar a la moderación a prohibir por completo el consumo de alcohol para luego condenar todo lo relacionado con bebidas alcohólicas. Esto no agradó a muchos y se echaron encima a inmigrantes y hasta a líderes religiosos.

Al final fueron más los que querían echarse una copita sin sentirse culpables – ¡posoye! – y derogaron la ley en 1933 con el Congreso promulgando el Acta de Cullen-Harrison que ya establecía la legalidad de la cerveza.

Pero no fue tan fácil como se lee. Esos 13 años de prohibición desencadenaron una era de violencia y delincuencia que hasta el día de hoy se sigue recordando.

¿Por qué es importante tener la oportunidad de elegir?

