De los creadores de la “manteconcha”, la “doncha” y sus derivados… En los últimos meses ha habido una tendencia muy rara de hacer que las conchas de pan, ese manjar que tu abue se come acompañado de un buen cafecito, sean un ‘tren del mame’ del momento. Ahora, para no perder la costumbre alguien ha mezclado ese pan con el tema del momento: el coronavirus, lo cual ha dado como resultado el nacimiento de las “conchavirus”. WTF?!

Ojalá fuera una broma amigos/as, pero no lo es. En redes sociales ya comienza a circular la imagen de una panadería en donde se ven las “conchavirus”, las cuales tienen una cobertura de colores azul, rosa y verde, así como un centro de algo que parece ser jalea, simulando el núcleo del COVID-19, el virus que actualmente tiene al mundo atrapado en una crisis.

Miren de lo que estamos hablando:

Aunque no hay más datos sobre en qué estado de la república se creó la “Conchavirus”, estamos casi seguros que sí fue en México, no tenemos pruebas pero tampoco dudas. Y es que considerando que los demás híbridos de concha de los que hemos hablado fueron inventados aquí, no podemos pensar de otro país que se haya atrevido a crear esta pan bastante interesante pero también extraño.

En fin, ya que estamos tocando el tema del coronavirus (que por cierto no tiene nada divertido y deben tomarlo con seriedad) recuerden estar dentro de sus casas lo más que puedan y seguir las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha brindado en varias ocasiones para evitar el contagio de COVID-19, sobre todo eso de lavarse las manos con agua y jabón de manera constante, además de no tocarse la cara en la mayor medida de lo posible.