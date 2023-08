Lo que necesitas saber: Después de muchos años, 'Bugs Bunny at the Symphony' vuelve a México para algunos shows en CDMX, Guadalajara, Puebla y Monterrey. Estos son los precios y fechas.

No importa cuánto tiempo pase; los Looney Tunes serán siempre de las caricaturas más icónicas, además de una de las franquicias más importantes de Warner Bros. Discovery. Ahora, en el 100 aniversario del estudio, llega Bugs Bunny at the Symphony a México… Por acá, les traemos el dato de los precios, fechas y toda la onda.

Promocional de Bugs Bunny at the Symphony. Foto: cortesía.

Las fechas de los conciertos sinfónicos con la música de los Looney Tunes

Siempre es buen plan caerle a un concierto sinfónico para pasar el rato. Y a la Ciudad de México, vienen varios bastante cool. Hace poco, les hablábamos del que la Filarmónica de la CDMX donde se tocará la banda sonora de 2001: A Space Odyssey de Stanley Kubrick (aquí los detalles)… pero no es el único que tenemos en el radar.

Bugs Bunny at the Symphony regresa a México en este 2023, esto tras su exitosa presentación en el Guadalajara durante febrero pasado. Ahora, el concierto llegará a otras entidades y el calendario queda así:

– Domingo 22 de octubre en el Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

– 5 de noviembre en el Auditorio Nacional de la CDMX.

– 12 de noviembre en el Auditorio Pabellón M.

– 25 de noviembre en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas.

Así se puso el concierto en Guadalajara en febrero. Foto: cortesía.

Los precios de Bugs Bunny at the Symphony en México

Este proyecto ya lleva un rato consiguiendo buen reconocimiento en todo el mundo. Los ganadores del Emmy, George Daugherty y David Ka Lik Wong, son quienes le dan forma a este concepto desde 1990, con Broadway como uno de los escenarios más emblemáticos que ha pisado.

Y acá en México, la primera vez que se presentó Bugs Bunny at the Symphony fue precisamente en el Auditorio Nacional en 1998, para luego regresar en 2011 a un show en los exteriores del Palacio de Bellas Artes. Así que sí: esta será la primera vez que hagan una gira más extensa.

Así se puso el concierto en Guadalajara en febrero. Foto: cortesía.

De acuerdo con un comunicado, algunos de los temas que compondrán el repertorio, se basan en 16 de los cortos más recordados de los Looney Tunes como ¿Qué es la ópera, Doc?, El Conejo de Sevilla, Conejo Batón y Concierto Cursi, entre otros. Ahora sí, ¿qué onda con los precios de Bugs Bunny at the Symphony en México? Acá les dejamos la lista:

– Auditorio Nacional, CDMX: $220 – $2400 pesos

– Pabellón M, Monterrey: $366 – $2196 pesos

– Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas, Guadalajara: $400 – $1200 pesos

– Auditorio del Complejo Cultural Universitario de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla: $440 – $1760 pesos

