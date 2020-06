La conmovedora historia de la ex Miss Colombia a la que le tuvieron que amputar la pierna izquierda

Una de las máximas en esta vida es que todo puede cambiar con un abrir y cerrar de ojos, ya sea para bien o mal. Sin embargo, está en nosotros elegir cuál es la actitud que tomaremos para salir de cualquier situación. Y es justo aquí donde queremos detenernos, pues la ex Miss Colombia, Daniella Álvarez nos ha demostrado que siempre debemos estar positivos ante lo que se nos venga, aunque eso implique que su vida cambie por completo.

Recientemente, Daniella se volvió viral por un hecho que conmocionó a muchos, pues después de muchas cirugías y que su cuerpo no evolucionara, tomó la decisión junto a su familia de someterse a una última intervención para que le amputaran la pierna izquierda, algo que por supuesto jamás vio venir porque había llegado

A través de un emotivo video en su cuenta de Instagram, la ex Miss Colombia –que participó en Miss Universo 2012– contó todo lo que la llevó a hasta esa última cirugía. Para empezar, la modelo menciona que llegó al hospital porque tenían que hacerle un procedimiento relativamente sencillo para extraer una masa de su abdomen.

Lamentablemente la operación tuvo complicaciones con la aorta (la arteria principal que transporta la sangre desde el corazón hacia el resto del cuerpo), pues la masa que le iban a quitar estaba pegada a ella. Es por eso que tuvo que someterse a otras dos cirugías de reconstrucción, dijo la también conductora.

En ese mismo video, Álvarez cuenta que la tercera operación a la que fue sometida le produjo una isquemia, que le cortó el flujo de sangre y afectó específicamente a su pierna izquierda. “Desde la parte de mi ombligo hacia abajo hasta mis pies”, cuenta la reina de belleza mientras se le ve con dicha pierna vendada.

Después de eso tuvo que someterse a una cuarta operación para ayudarle a la circulación de esa extremidad, la cual describió como una cirugía donde le hicieron “básicamente cuatro rayitas acá (señalando la pierna) para ayudar a la perfusión de mi pie, pero finalmente nunca logró llegar la sangre suficiente”.

Tras todas estas intervenciones, la ex Miss Colombia decidió que prefería recurrir a una prótesis a tener un pie que no era funcional, con la cual pudiera volver a hacer las cosas que le encantan: “Yo tomé la decisión entre tener un pie no funcional a tener una opción de una prótesis que me deje volver a bailar champeta, que me deje volver a bailar bachata, que me deje poder correr, montar bicicleta y todas las cosas que me gustan, decidí tener esta cirugía”.

El pasado domingo 14 de junio, Daniella Álvarez volvió a publicar una foto junto a toda su familia después de la operación donde le amputaron parte de su pierna con una de las frases por las que muchos recuerdan a la pintora mexicana, Frida Kahlo, “pies para qué los quiero, si tengo alas para volar”.

A partir de que su historia se hizo viral en redes sociales ha recibido un montón de mensajes por parte de fans y el público en general, la gran mayoría animándole y rezando por ella, aunque también hubo quien le dio las gracias por contar su historia y por ser un ejemplo de resiliencia.

Todo puede cambiar de un día para otro, pero la actitud y las ganas por querer vivir plenamente siempre serán más fuertes que cualquier otra cosa, y esa es una de las enseñanzas que nos deja la historia de Daniella Álvarez, nunca rendirnos aunque el cielo se nos nuble. Sin duda una de las historias que todo el mundo debería conocer para recordar que nada está perdido.