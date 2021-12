¿Y ahora qué sigue? Consejos para cumplir tus propósitos de año nuevo

¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió esta onda de ponernos propósitos en año nuevo? Resulta que esta tradición ya tiene bastantitos siglos y nació gracias a Jano, un Dios mitológico romano que poseía dos cabezas, una para ver lo que estaba por venir y otra para ver el pasado. Esto representaba la necesidad de aprender de los errores del año que estaba por terminar y empezar el nuevo con el pie derecho. De hecho, ¡no es una casualidad que enero se bautizara en inglés en honor a Jano!

Pero… ¿Qué pasa cuando cachas que estamos a finales de noviembre y no has logrado cumplir ni la mitad de los objetivos que tenías en mente? Lo primero que tienes que hacer es no agüitarte y mejor centrar toda tu vibra en las metas que quieras cumplir en 2022. Y bueno, para que no se quede solo en un deseo por acá nos armamos una serie de pasos para que logres lo que te propongas, ahora sí.

Define metas

Uno de los errores que comúnmente hacemos es querer lograr objetivos sin definir las acciones que nos llevarán a realizarlos y encima, ser inconsistentes e incumplirlos. Por eso, aunque suene algo trillado, debemos contar una planeación que nos lleve hacia donde queremos estar.

Comienza de menos a más

A veces queremos lograr todo de un jalón, pero siendo realistas no siempre se puede. En vez de ponerte muchos objetivos incumplibles, mejor enfócate en lograr pocos pero que sean alcanzables.

¿Cuántas veces has aplicado la de “empiezo el lunes”? ¡Y nomás nunca llega el dichoso día! Cualquier acción que te dirija a lograr los propósitos es buena y entre más pronto comiences es mejor. Es probable que al adoptar nuevos hábitos, de pronto quieras tirar la toalla, pero tranqui, esto solo será mientras te acostumbras.

Disfruta del presente con tus seres queridos

Regla de oro. Si piensas mucho en ello, puedes autosabotearte y no queremos que eso ocurra. Tampoco te presiones pensando en cuánto falta para cumplir tus metas, mejor disfruta de tu aquí y ahora, y mantente cerca de tu familia y amigos, échandote porras en montón verás como todo fluye de mejor manera.

