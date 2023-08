Lo que necesitas saber: El chef chef viajero Anthony Bourdain nos dejó muy pronto, pero su sabiduría y sus pensamientos estarán con nosotros por siempre.

Existen muchas personas que se fueron demasiado pronto, una de ellas fue el reconocido chef, viajero y escritor Anthony Bourdain. Y aunque partió de este mundo muy pronto —nos dejó con solo 61 años—, su literatura, sus pensamientos y su sabiduría estará con nosotros por siempre. Por eso, hemos juntado un grupo de consejos que nos pueden guiar cuando la existencia se ponga rara.

Bourdain se fue pronto pero se queda con nosotros para siempre./Imagen The Way We Were Photos Facebook

Y es que Bourdain vivió muchas vidas en una. Neoyorquino de nacimiento, encontró el amor de su vida en la forma de una ostra que un pescador francés le dio en un barco. Al poco tiempo se convirtió en estudiante de gastronomía en una de las escuelas más reconocidas del planeta, The Culinary Institute of America.

La poética vida de Anhony Bourdain

Sus mejores años los dedicó a ser el chef principal en Brassiere Les Halles, uno de los restaurantes más reconocidos a principios del siglo XXI, cuyas sucursales se extendían hasta Tokio. Y aunque amaba su cocina, siempre tuvo un espíritu nómada, una pluma magistral y un alma profundamente inquieta.

Fue así como este hombre, alto y canoso, colgó el cuchillo y se fue a buscar otra vida. Escribió libros y se dedicó a viajar por el mundo para probar la gastronomía local de al menos 50 países.

Comió de todo, desde el arroz con alubias de Haiti, los tacos de suadero en Ciudad de México, hasta una caipiriña en un barrio de Sao Paulo o un biltong en Ciudad del Cabo, Sudáfrica.

Anthony Bourdain recorrió miles de calles./Imagen

Este sibarita caminó en miles de calles, habló con cientos de personas y se mezcló con la cultura local. Durante su vida, en particular a través de su programa Anthony Bourdain, No Resevation, descubrió que solo las travesías le hacen justicia a una vida tan corta y rápida.

Consejos de Vida de Anthony Bourdain

Dicho todo lo anterior, y porque hay vidas que son inmortales, aquí les dejamos una colección de aprendizajes, sabiduría de calle y consejos que nos dejó este ser que se fue muy pronto, pero que se quedó por siempre.

Bourdain tenía un espíritu viajero y rebelde./Imagen

Sobre viajar cuando eres joven

“Si tienes veintidós años, estás en buena forma física y tienes hambre de aprender y ser mejor, te insto a que viajes lo más lejos y lo más lejos posible. Duerme en el suelo si es necesario. Averigua cómo viven, comen y cocinan otras personas. Aprende de ellos, dondequiera que vayas”.

Hay mucho qué conocer en París./Imagen

Sobre qué hacer si uno va a París

“No es probable que suceda nada inesperado o maravilloso si tienes un itinerario en París lleno del Louvre y la Torre Eiffel”.

¿Por qué todos deberíamos viajar?

“Viajar no siempre es bonito. No siempre es cómodo. A veces duele, incluso te rompe el corazón. Pero eso está bien. El viaje te cambia; debería cambiarte”.

Al viajar se conoce el mundo, pero viajar a veces duele./Imagen

¿Cuál es el mejor momento para ir a un restaurante?

“Entre semana los chefs prefieren cocinar para los clientes de lunes a viernes en lugar de para los de fin de semana”.

¿Qué hacer el domingo?

“Levántate temprano y visita el mercado. Es una forma rápida de adentrarse en la cultura y de probar la mejor comida de cualquier lugar”.

“El cuerpo es un parque temático”./Imagen Unsplash

¿Por qué debemos de cuidarnos?

“El cuerpo no es un templo, es un parque temático. Disfruta el viaje”.

Consejos de supervivencia

“Cena en algún restaurante local. Prueba su salsa de crema. Toma una pinta fría a las 4:00 pm en algún bar solitario. Ve a algún lugar donde no hayas estado. Escucha a alguien con quien no tienes nada en común. Ordena tu corte casi crudo. Come una ostra. Bebe un negroni. Bebe dos. Mantén apertura hacia un mundo que no entiendes o donde no estés de acuerdo con la persona de al lado; igual bebe algo con ella. Come despacio. Da buena propina. Contémplate a ti mismo. Siempre disfruta el viaje”.

