Ante el incremento de casos confirmados de COVID-19 en nuestro país, la Secretaría de Salud ha comenzado a poner manos a la obra para evitar, en la mayor medida de lo posible, que la curva epidemiológica del coronavirus sea lo más alta posible. Para ello, ha ordenado que los niños se ausenten de las escuelas durante un mes, y los trabajadores que puedan se vayan a hacer ‘home office’ (trabajen desde casa, pues).

#ULTIMOMINUTO La Secretaría de Salud informa que ya son 53 casos confirmados por Coronavirus en Méxicohttps://t.co/dOEBBRPyqQ — Sopitas (@sopitas) March 16, 2020

Y sí, aunque la razón de la medida no nos tiene muy tranquilos, tampoco podemos negar que muchos nos entusiasmamos con esta medida de prevención en particular, pues la idea de evitar el tráfico en las mañanas con tal de llegar temprano –y no perder el bono de puntualidad– o poder trabajar en la comodidad de nuestro hogar no suena nada mal.

Sin embargo, hay que ser conscientes que no es lo mismo una semana que un mes de home office, o bien que muchos no son taaan productivos trabajando desde casa (porque es más fácil distraerse y no poner atención). Pero no te preocupes que el World Economic Forum, recolectó los 10 mejores consejos de personas que son casi expertos en home office, para que puedas trabajar desde casa en estos días y no mueras en el intento.

1.- Despiértate a tu hora normal y realiza tu rutina como habitualmente lo haces

Considera que tu reloj biológico ya tiene una hora determinada para dormir y que si lo cambias, te va a costar trabajo volver a ‘activarlo’ cuando tengas que regresar a la oficina. Levantándote a la hora a la que siempre lo haces te hace ser productivo desde temprano, algo que seguramente te hará acabar tu trabajo en tiempo y forma.

2- Planea descansos cada cierto tiempo con tus amigos de la oficina

Así como cuando le escribías a tu amigo el de diseño para que salieran a fumarse un cigarro o ir a la tienda a comprar una papitas, planea ‘breaks’ con tus compas de la oficina para poder hacer videollamadas o al menos platicar por teléfono y sepan cómo se la están pasando. En serio, te hará sentir menos soledad durante tu trabajo en casa.

3.- No trabajes en un espacio donde descanses

Trabajar en la cama o el sillón es una maravilla, pero si lo haces continuamente puede que le tomes más cariño a la comodidad que al desempeño. No decimos que no puedas trabajar acostadito/a y enredado como tamal, pero trata de no hacerlo todos los días.

4.- Toma pequeños descansos durante el día

Estar todo el día sentando frente a un monitor es cansado y estresante, sobre todo cuando eres la única persona en casa que está en esa situación. Pero eso no quiere decir que tengas que pasar tus ocho horas laborales así, tómate pequeñas pausas para estirarte, recostarte un poco, ir por algo de agua, salir a la tienda, etc. Tu mente te lo agradecerá.

5.- También puedes hacer un poco de ejercicio en tus pausas laborales

No queremos decir que te nos vayas al gimnasio unos 20 minutos y después regreses a chambear, más bien busca una rutina de relajación o estiramientos que te ayude a disminuir el estrés y cansancio del día a día.

6.- Sigue hablando con personas para no sentirte aislado/a

No tiene que ser necesariamente un amigo de la oficina, puede ser tu mejor amigo que igual y está en la misma situación que tú, encerrado en casa y sintiéndose solito.

7.- Ten un espacio de trabajo amplio y una silla cómoda

Si vas a invertir varias horas diarias en estar en un espacio de tu casa, al menos trata de que sea lo más cómodo posible. Eso o pasa una hora de tu vida de malas y saboteando tu trabajo porque nomás no te acomodas a la hora de chambear.

8.- No uses pijama para trabajar

O al menos trata de no hacerlo todo el tiempo. Trabajar en pijama es cómodo, pero nada como darse un baño y vestirse de manera casual (tampoco te vayas a poner el saco y la corbata). Ya si de plano eres de los que ama trabajar así, al menos báñate antes de ponértela durante el día.

9.- Especifica tus horas de trabajo

El hecho de que tengas más horas para poder trabajar, no significa que tengas que hacerlo. Establece el horario de oficina que actualmente tienes para que no tengas que andar trabajando horas de más (para terminar los pendientes que se te juntaron en el día por no seguir los consejos anteriores).

10.- invierte el tiempo que te haces a la oficina para leer en tu camita o ver alguna serie.

La gente en México, sobre todo en la CDMX, llega a pasar hasta tres horas de su vida atrapada en el tráfico. Ahora que te tendrás que ahorrar esos minutos nada placenteros, úsalos para leer un poco o echarte un capítulo de esa serie que nomás no te da tiempo ver (sólo no te vayas a picar y uses tu tiempo del trabajo para ver los episodios que te faltan).

¿Qué otro consejo le darías a los que harán home office próximamente?

