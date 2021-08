HDLCH nivel: Copiloto ebrio intenta derribar a ciclista en la CDMX

Dime que eres ogt, sin decirme que eres ogt… empieza este sujeto del que hablaremos a continuación. Y es que un reciente video viral ha causado molestia e indignación en redes sociales, pues nos muestra como un copiloto pasado de lanza en estado de ebriedad intenta derribar a un ciclista que circula por la CDMX.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde un usuario llamado @Jonzliver9 denunció la pasadez de lanza de la que fue víctima mientras circulaba sobre Periférico Sur a la altura de Cuemanco, cerca del Parque Ecológico de Xochimilco, y la cual logró captar con la ayuda de la cámara que llevaba en su casco de protección.

Mientras está funcionando el inútil puente de cuemanco los ciclistas seguimos desprotegidos de los consentidos de @LaSEMOVI pueden ir conduciendo ebrios como este que me intento derribar solo por qué se le hizo chistoso@supercivicosmx @BicireporteraDF @PeatonDelSur @evedian26 pic.twitter.com/JuOJWGR5Qu

Un copiloto ebrio intentó derribar al ciclista que circulaba por Periférico Sur

En las imágenes que les dejaremos a continuación se puede ver cómo el hombre va sobre su bicicleta cuando de repente se le acerca un un vehículo Mazda color azul. De la ventana del copiloto se asoma un sujeto que, con chela en mano, intenta derribar al ciclista en un aparente acto de hacerse el chistoso.

“Eso, mi chavo” grita el copiloto en estado de ebriedad al ver que el ciclista, quien hace maniobras para no caer de la bicicleta y seguir su camino, esquiva el empujón. Va el video en cuestión:

La CDMX es una de las entidades más peligrosas para los ciclistas

Aunque en la grabación que acaban de ver hay muchas cosas que no están bien (al parecer el sujeto dentro del automóvil no era el único que iba consumiendo bebidas alcohólicas), increíblemente en redes sociales hubo personas que señalaron y culparon al ciclista de lo ocurrido, pues para ellos no era correcto que el ciclista anduviera por Periférico.

El pasado 4 de mayo se dio a conocer que la CDMX ocupa el segundo lugar a nivel nacional con más muertes de ciclistas atropellados, pues en los primeros cuatro meses 12 personas perdieron la vida al ser arrollados en las calles de la capital, esto de acuerdo con datos publicados en el informe “Ni Una Muerte Vial”.

Si los datos no fueran alarmantes, la sociedad civil indicó que muchas de las muertes ocurren por conductores de vehículos que exceden los límites de velocidad, quienes intentan darse a la fuga una vez que atropellan a los ciclistas. De hecho solo uno de cada cuatro automovilistas involucrados en accidentes se quedan en el lugar de los hechos.