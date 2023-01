Ni en los doramas: Joven coreano se vuelve viral por buscar a chica de Bolivia de la que se enamoró

Mary es su amor.. Esa tendencia de personas que encuentran a su ‘media naranja’ del otro lado del mundo cada vez es más común. Algo que comprobamos al meternos a TikTok y conocer miles de historias donde gente cuenta cómo se enamoró a pesar de la distancia.

La más reciente (y cuyo desenlace nos tuvo como final de telenovela en pleno domingo) la protagonizó Son John Lee, un joven de origen coreano que viajó hasta Bolivia para buscar a Mary, una jovencita de la que se enamoró por internet.

Foto: Especial

Un joven coreano fue hasta Bolivia para buscar a una chica de la que se enamoró

Hace unos días se comenzó a viralizar el video donde este sujeto, al cual encontraron en un minibús de la ciudad, pedía ayuda para encontrar a Mary, una chica que conoció a través de una app para aprender idiomas.

El chico contó al portal PTV que estaba en Chile cuando aún se comunicaba con Mary. Sin embargo, parece que John Lee envió fotos donde se hacía pasar por otra persona y al final provocó que Mary se sintiera estafada y terminara por bloquearlo.

Foto: Getty Images.

El joven engañó a Mary y fue a buscarla para que lo perdonara

“He estado haciendo algo, todo para ti. Estoy preparando muchas cosas para metas futuras”, se escucha decir al joven coreano en el video. “Perdón por dañarte tanto, no era mi intención”, dice Son John Lee en el mensaje donde se lamenta porque su amada terminó bloqueándolo.

“Mary, ven a mí... Tú me cambiaste la vida, sanaste mis heridas, me levantaste y antes no te comprendía bien, por eso te hice daño. Tu corazón está herido y yo te entiendo”, dijo el chico al portal PTV.

Acá va la grabación por si aún no saben de qué hablamos:

Son John Lee encontró a Mary y arregló sus diferencias con ella

El plot-twist de esta historia es que aunque no tenía muchos datos sobre la chica (más que vivía con su madrastra y cerca de la frontera con Perú), Son John Lee logró reunirse con Mary y arreglaron el malentendido. O al menos eso le dijo el chico a medios de Bolivia.

“He hablado con ella, en persona, todo está bien arreglado y estamos felices”, indicó el chico a un medio local donde agradeció a los habitantes de Bolivia, en específico a los de la ciudad de La Paz, por ayudarle a encontrar a su amada. ¡Pero ahí no acabó la cosa!

Dijo que la amará a pesar de que no estén juntos en el futuro

Resulta y resalta que al parecer Mary ya tiene a otro prospecto amoroso, pues en un noticiero (y antes de encontrarla) el joven coreano aseguró que su amor por la chica es tan grande que respetará si decide no estar con él: “Yo realmente la amo y respetaré si está con alguien más”. aseguró.

La otra noticia es que sí, todo muy bonito y lo que sea, pero la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) en Bolivia se enteró de la historia de amor e indicó que iniciará una investigación en contra del chico por el posible delito de estafa. WTF?!

Foto: Especial

Pero la policía de dicho país ahora lo investiga por fraude

El director departamental de la FELCC, Rolando Rojas, dijo a medios locales que con Mary hubo “una franca actitud de engaño de este ciudadano coreano, que compartió una fotografía que no le corresponde y que habría generado una falsa percepción” en la chica.

“Es un hecho de estafa por presentar una falsa imagen e identidad y presuntamente también un hecho relacionado al trata y tráfico de personas”, dijo el señor autoridad sobre este caso que nos ha dado bastantes giros en su historia. ¿Qué pasará?