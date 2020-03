Una serie de videos compartidos en redes sociales han conmovido al mundo entero este fin de semana. Se trata de una muestra de solidaridad como pocas frente a las consecuencias que la pandemia de coronavirus ha desatado en países como Italia.

VIDEO: 🇮🇹 Italians are beating the social isolation imposed by the country’s coronavirus lock down by taking to their windows and singing in unison (🔊Turn on the sound)https://t.co/kXRtybzSv3 pic.twitter.com/SrHMUgJXFV — AFP news agency (@AFP) March 13, 2020

Since the 1.5 years I’ve been living in this neighbourhood, this is the most vibrant I have seen this street! #Covid19italia #coronavirusitalia #litaliachiamo #flashmob pic.twitter.com/bdKgV68Chu — Yemi Adeyeye (@yemi_adeyeye) March 13, 2020

Diversos videos compartidos desde la tarde del viernes y la madrugada de este sábado, muestran a la gente cantando desde sus ventanas para mostrarse apoyo unos a otros frente a las restricciones que el gobierno implementó en todo el país para contener la propagación del coronavirus.

Este es el video desde mi casa de un himno sonando desde una ventana y la gente aplaudiendo. La gente siempre emociona. Hay mucha más gente que vale la pena que la que no en el mundo. Eso se aprende en todas partes pic.twitter.com/zVPUVj0p5n — javier brandoli (@javierbrandoli) March 13, 2020

En los materiales compartidos en redes sociales se aprecia a las personas saliendo a sus balcones para aplaudir, cantar y mostrar banderas de su país como muestra de apoyo y solidaridad. Además, medios locales informaron que los ciudadanos también mostraron su apoyo con estas acciones a los médicos que enfrentan al COVID-19 en el territorio.

De acuerdo con la agencia AFP, los ciudadanos se organizaron por medio de Whatsapp para que todos salieran a la misma hora a entonar canciones populares previamente elegidas, además de su himno nacional.

Grandissima emozione 😢

Siamo un popolo meraviglioso che ama profondamente la propria Patria ❤🇮🇹

Ci rialzeremo e faremo l’Italia ancora più bella 🌹#andratuttobene#celafacciamo #Italia#coronavirus pic.twitter.com/0g4TQNW9FO — Isabella 🇮🇹‏ن 🦢 (@isabellaisola3) March 13, 2020

Cabe recordar que la semana pasada se anunció que 16 millones de italianos serían aislados en la región norte del país, sin embargo, durante el transcurso de la semana el aislamiento se expandió a todo el territorio. En Italia, el país de Europa más afectado por el coronavirus, los ciudadanos tienen la ‘recomendación’ de no salir de sus casas más que por cuestiones de trabajo, compra de alimentos, salud o alguna otra urgencia acreditada.

A whole Roman neighborhood singing a popular Italian song “Volare” from their balconies and waving at each other. An amazing flash mob to lift the spirit in these crazy times ❤️ #Italy #coronavirus #forzaitalia #roma #flashmob #love pic.twitter.com/xjeZTeO0GO — Jenna Vehviläinen (@jennavehvi) March 13, 2020