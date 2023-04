Estas son cosas de las que las personas más nos arrepentimos antes de morir

Y no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas… El morir es la única cosa de la cual los humanos tenemos certeza, pues aunque a muchos les encantaría no llegar a ese punto, todos vamos a terminar ese ciclo de la vida en el plano físico.

Aunque nadie sabe cuándo la muerte llegará a nosotros, lo que es cierto es que constantemente nos preguntamos que se nos vendrá a la mente cuando estemos en nuestro lecho de muerte. Sobre todo si nos arrepentiremos de algo antes de morir.

Hay cosas de las que las personas se arrepienten antes de morir. Foto: Getty Images

Estas son las 6 cosas de las que los humanos más se arrepienten antes de morir

El pasado 9 de abril el Dr. Enrique Rojas, reconocido médico psiquiatra español, escribió un artículo para el diario digital El Confidencial, donde enlista las 6 cosas de las que los seres humanos más se arrepienten antes de morir, según las estadísticas.

El doctor menciona que dichas cifras fueron sacados de estudios y trabajos de investigación realizados por médicos y enfermeras que atendieron o cuidaron a pacientes con cuidados paliativos, enfermos de cáncer o con enfermedades terminales.

Enfermeras que cuidaron a pacientes con cáncer o realizaron cuidados paliativos compartieron sus charlas con dichas personas. Foto: Pexels

6.- No tener una espiritualidad sólida

Este punto se sustenta con información de personas como Bronnie Ware, enfermera de Australia que pasó varios años trabajando con cuidados paliativos y enfermos terminales, así como el de la doctora Kübler-Ross, psiquiatra y escritora estadounidense experta en temas de la muerte, entre otros más.

Las personas se lamentaban de no haber tenido una espiritualidad más sólida que les permitiera el cuestionarse algunas cosas de la vida, por lo cual su arrepentimiento fue más en el sentido de ver la vida y entenderla de una manera limitada.

Varias personas se arrepienten de no haber tenido una religión más definida. Foto: Pexels

5.- No hacer lo que deseaban hacer

La mayoría de los pacientes en etapa terminal se reprochaban el no haber tenido ese coraje para hacer lo que realmente querían hacer, en lugar de hacer lo que los demás esperaban de ellos.

“En el fondo esto tiene mucho que ver con atreverse a ser uno mismo. Sacar su personalidad, su estilo de vida”, se lee en el artículo donde recalcan la importancia de no buscar la aprobación de otros y vivir la vida que uno quiere.

Otras más de haber vivido conforme los demás esperaban. Foto: Pexels

4.- Pasar poco tiempo con la familia

El artículo menciona que este arrepentimiento se ve más en hombres, quienes por cuestiones de la vida o decisiones personales propias (como dedicarle más importancia al trabajo o no involucrarse en el tiempo de calidad) deciden no pasar tiempo con sus familias.

“La vida es un arte y es clave saber armonizar bien las diferentes piezas de la vida personal”, dice el doctor Enrique Rojas sobre saber equilibrar el tiempo entre el trabajo, la familia, educar a los niños, etc.

Generalmente son los hombres quienes, antes de morir, se arrepienten de no haber convivido con su familia. Foto: Pexels

Las cosas de las que más se arrepienten las personas antes de morir no tienen que ver con el dinero

3.- No haber disfrutado de la vida

Al morir, muchas personas se arrepintieron de no haber aprendido a gozar de las cosas y experiencias de la vida; en otras palabras, de no haber vivido en el presente. También su lamento fue por no aprovechar tiempo libre para sí mismos o cosas que les dieran alegría.

“Saber descansar es también un arte. Y saber organizarse para dar con lo que a uno más le relaja en su tiempo libre, que es una forma de retratarse, de priorizar”, se lee en esta especie de reflexión en el artículo.

Algunas personas, antes de morir, mencionaron que se arrepentían de no haber disfrutado la vida.

2.- Sufrir por cosas que no lo valían

La segunda cosa de la que las personas se arrepintieron antes de morir fue el haber llorado y sufrido por cosas que en realidad no eran tan importantes en la vida, y deseaban el haber aprendido a ser inteligentes y priorizar lo que realmente necesitaba algo de drama.

La mayoría de las personas se arrepintió de haber sufrido por cosas innecesarias. Foto: Pexels

1.- Trabajar demasiado

Ojo con el primer punto. Y es que la cosa de las que las personas más se arrepintieron antes de morir fue de trabajar mucho y básicamente vivir para eso, por lo que antes de partir al otro mundo tenían esa sensación de que a su vida personal le faltaron cosas por realizar.

Pero la cosa que la mayoría de las personas se arrepintieron, antes de morir, fue de haber vivido para trabajar. Foto: Pexels