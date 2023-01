Edificios espectaculares, luces, brillo y glamour esconden la otra cara del Estado Dorado: La grave crisis de homeless que atiborra las calles. Sí, muy bonito su Hollywood o Beverly Hills, pero locales y turistas llevan rato denunciando la ola de personas sin hogar que ya alcanzó récords históricos.

El portal CBS News reportó que hubo un aumento de 1.7% de personas sin hogar viviendo en las calles de Los Ángeles a diferencia de las cifras del 2020: El año pasado contaron cerca de 42 mil. ¿Qué le espera al 2023?

El exalcalde Eric Garcetti se echó tremenda frase en una entrevista con KCRW cuando ya iba de salida. ¿Realmente está en las manos del o la gobernante que se termine la crisis de homeless?

¿Será? Contra todo pronóstico —y advertencias— de su antecesor Karen Bass le entró sin miedo a su promesa de campaña antes de convertirse en la primera alcaldesa afroamericana al frente de Los Ángeles. ¡Dicho y hecho! En su primer día en el cargo declaró estado de emergencia por falta de vivienda.

Además de promesas y más promesas de cada alcalde que ha pasado, en Los Ángeles se arma un conteo anual de personas sin hogar con la ayuda de cientos de voluntarios. Durante estas jornadas ofrecen kits con artículos de primera necesidad, medicamentos y hasta vacunas contra la gripa y el COVID-19, como en Pasadena. Un primer paso para analizar cuál es el siguiente movimiento en la crisis de homeless.

No hay ni una duda de que, tal vez, se enfrenta al mayor reto de su mandato. ¿Cuál es su próxima movida? Ayer anunció Inside Safe, una estrategia que promete sacar de las calles de Los Ángeles a las personas sin hogar.

Para terminar con la crisis de homeless planea una orden ejecutiva que acelere y disminuya el costo de las viviendas y refugios, una forma de asegurar que las personas sin hogar tengan acceso a una vivienda permanente y de calidad con todo los servicios. Aquí puedes leer el documento oficial.

Angelenos should not be left to live and die on our streets. That’s why we launched Inside Safe – a new citywide, proactive housing-led strategy to bring people inside and to prevent encampments from returning. pic.twitter.com/Z93n7D1awX