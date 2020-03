Hace unos días la Secretaría de Salud nos presentó a Susana Distancia, la heroína que nos recuerda mantener distancia entre las personas para así evitar el contagio del coronavirus, el cual hasta el momento lleva 251 casos confirmados en nuestro país, mismos que ante el aumento de sus cifras (seguro hoy vendrán más) han orillado a las autoridades a comenzar a cerrar bares, iglesias, museos y más lugares públicos hasta nuevo aviso.

La presentación de Susana Distancia quedará grabada en nuestra memoria como un gran momento histórico. 🦸‍♀️ pic.twitter.com/GS4805rIqo — Gustavo Serrano (@gooz25) March 21, 2020

Y mucho se dijo (nos referimos a los memes) de Susana Distancia cuando fue presentada por el director general de promoción de la salud, Ricardo Cortés Alcalá, quien a través de algunas diapositivas mencionó que la heroína en cuestión se encargará de hacer entender a la población que debe estar alejada de 1.5 a 2.25 metros de otra persona para estar sin riesgo de contagio. Una distancia que se puede lograr sólo con extender los brazos a nuestros costados.

Pero bueno, al parecer la distancia no es lo único que difundirá Susana Distancia en su lucha contra el COVID-19. Lo decimos porque a través de su cuenta de Twitter (es real), la heroína de la Secretaría de Salud ha dado a conocer un cumbión bien loco en donde habla sobre otras medidas de prevención ante el coronavirus, tales como evitar difundir información falsa, desinfectar de manera constante los objetos que tocamos, no saludar de beso, estar en casa y estornudar o toser con el antebrazo.

Así es, básicamente Susana Distancia nos dice todo lo que la OMS ha dicho una y otra vez, pero ahora con un sonido muy guapachoso y con ritmos tropicales . Chequen la rola a continuación:

Les traigo este cumbión para que bailen todo el domingo desde la sala de su casa. Manden fotos.

👈🏼 #SanaDistancia 👉🏼 pic.twitter.com/G4dXR5xEli — Susana Distancia (@SusanaDistancia) March 22, 2020

No sé ustedes, pero en serio que si la cumbia de Susana Distancia no les hace recordar las medidas preventivas ante el coronavirus, probablemente nada en el mundo lo hará. Una vez más confirmamos que Susana Distancia es la heroína que no sabíamos que necesitábamos. ¡Súbanle a ese 🐶 cumbión!