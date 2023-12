Lo que necesitas saber: El artista Damien Hirst llegará a México por primera vez con una exposición en el Museo Jumex.

¿Se enteraron o todavía no? El artista de Reino Unido, Damien Hirst, llega por primera vez a México con una nueva exposición y acá les queremos contar todos los detalles que conocemos, como cuándo será, en dónde y cuáles serán algunas de sus obras que podrán ver.

¿Cuándo y dónde será la primera exposición de Damien Hirst?

¡Sorpresa! El Museo Jumex es el que anunció con bombos y platillos que en sus instalaciones se presentará la primera exposición del artista británico Damien Hirst en México, llamada “Vivir para siempre (por un momento)”.

Foto: Getty Images // La primera exposición de Damien Hirst en México.

Sí, de acuerdo con este recinto cultural, será el próximo 23 de marzo de 2024 que llegará a sus salas el trabajo del artista originario de Bristol, Inglaterra, y que podrán disfrutar hasta el 25 de agosto del mismo año.

Cabe señalar que esta muestra artística forma parte del décimo aniversario del Museo Jumex, por lo que recibirán con manteles largos a nada más y nada menos que a Damien Hirst.

¿Qué obras llegarán? Lo que sabemos de la exposición

Para empezar, les contamos que la exposición de Hirst tendrá la curaduría de Ann Gallagher y recopila cerca de 60 obras que el artista británico desarrolló entre los años 1986 y 2019, como instalaciones, esculturas y pinturas.

Sólo para que se den una idea, la muestra contará con algunas de sus series más icónicas, como las siguientes: Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets, Cherry Blossoms, además de las pinturas de puntos y mariposas.

¡Ojo! No solamente será su primera exposición en México, también en Latinoamérica: “Estoy entusiasmado de presentar mi primera exposición en un museo en México, de hecho mi primera exposición en un museo de América Latina, en el Museo Jumex el próximo año. México siempre ha sido una fuente de inspiración para mí, un segundo hogar. Me encanta su increíble cultura: el Día de los Muertos y las mariposas de Michoacán. Mucha gente dice que mi trabajo trata sobre la muerte, cuando no es así, trata sobre la vida, y la muerte es simplemente una parte de la vida. Mi madre me enseñó a enfrentarme siempre a las cosas de la vida que no puedes evitar. La muestra incluye algunas de mis series de obras más conocidas y también incluirá algunas piezas poco vistas que espero resulten emocionantes para los visitantes del museo, mayores y jóvenes”, cuanta Damien Hirst.

¿Quién es Damien Hirst?

Este artista nació en Bristol, Inglaterra en 1965, pero actualmente vive y trabaja en Londres, Devon y Gloucestershire, Inglaterra.

Damien Hirst llamó por primera vez la atención de la comunidad artística de Inglaterra en 1988, cuando concibió y fue curador de la exposición colectiva Freeze durante su segundo año en Goldsmiths, la escuela de arte de la Universidad de Londres.

Foto: Getty Images // La primera exposición de Damien Hirst en México.

Para 1991, ya era una de las más importantes figuras artísticas del mundo, principalmente por su obra “The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living” (o “La imposibilidad física de la muerte en la mente de alguien vivo”), conformada por un tiburón tigre de 1.21 metros, conservado en un tanque de formol.

Ya para 1995, Hirst ganó el Premio Turner de la Tate Britain, el principal galardón británico de arte contemporáneo.

