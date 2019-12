Todos los años es lo mismo: promesas, promesas y promesas que te haces a ti mismo y que, si las cumples ¡felicidades! pero el error que la mayoría cometemos es ponernos metas poco asequibles que a la larga solamente nos frustran más.

El primer paso para realizar estos objetivos, es que tengas toda la actitud y estés al tanto de que nada llega solito: todo debe ser fruto de tu intención y la constancia con la que lo realices, para ver resultados. Muchos de nosotros cometemos el error de querer cambiar toda una vida, en un solo año; o peor aún ¡en pocos meses! Así que mejor vámonos pian-pianito poniendo metas y objetivos realistas, sencillos y que puedes hacer día a día para crear nuevos hábitos mucho más saludables en tu vida:

1. Caminar

Así de sencillo. Si tu meta es ‘hacer más ejercicio’ o meterte a clases de box ¡está muy bien! pero si a penas harás el cambio de no hacer naditititita de ejercicio, no quieras atascarte de un jalón. Empieza por bajarle al transporte en auto y camina más; o incluso súbete a la bici. Esto es fácil, caminar es hasta gratis, y además tiene el beneficio de relajarte.

2. Cena mejor, no menos.

¿A quién no le encanta el esquite de la victoria después de un día de trabajo del terror? ¡Obvio que a todos! pero si cenas más ligero, si te obligas a cambiar esos taquitos por una frutita o una latita de atún, vas a dormir más a gusto y vas a notar la diferencia en tu cuerpo mucho más rápido. Así, la transición a la dieta va a ser más sencilla.

3. Verduras

Cuando escuchamos “verduras” nos imaginamos una zanahoria toda fea y cruda y alimentos insípidos, pero no necesita ser así. Baja una app de recetas que te ayude a saber cómo poder cocinar de manera sana y rica verduras, no todo es crudo y no todo tampoco necesita ir frito. Hay un punto medio en el que la salud y el sabor no están peleados. Descúbrelo.

4. No dejes la chela

La neta, la neta ¡es deliciosa! La chelita es una de las maneras de consentirnos más populares, por las noches. O incluso en una comidita, y si bien no todas las cervezas son la bebida más ‘light’ si buscas bajarle a las calorías, tampoco es necesario que la dejes, mejor solo bájale a las calorías cambiando de cerveza. Te recomendamos probar la Amstel Ultra que tiene un sabor súper bueno y tiene solo 85 calorías.

5. 50 pesitos al día

¿Tu meta es ahorrar? ¡Vientos! Ahorrar no necesita ser un dolor de cabeza, ni necesitas una cuenta súper complicada y carísima para obligarte a hacerlo. Acá depende mucho de tu presupuesto mensual, y por supuesto de si quieres ahorrar para un objetivo en particular, pero vámonos a lo general: si destinas 50 pesos diarios al ahorro, al final del año tendrás unos muy buenos $18,000MXN. Y, la neta, 50 pesos te los gastas en una ida a la tienda, en un café o en otro tipo de gastos hormiga que bien puedes meter en el cochinito.

Toma en cuenta que muchos de estos propósitos no van a tener resultados de la noche a la mañana, así que tú échale ganas y no te rindas, que la clave aquí no es abarcar mucho, sino apretar ¡Sí se puede!