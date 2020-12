Estamos viviendo tiempos de incertidumbre a raíz de la pandemia por el Covid-19. En lo que va del año, más de 1 millón de empleos formales han desaparecido y la verdad es que la situación para el próximo año aún es incierta. Pero bueno, por fin alguien se preocupó por lanzar un seguro de desempleo, único en el mercado llamado “Despensa Segura”.

Si te preguntas de qué va esto, acá te lo contamos: Up Sí Vale e INTERprotección se aliaron para crear este programa, por cierto, el primero en su tipo, que ofrece estos beneficios a través de la tarjeta Up Despensa. Esto con el propósito de echarle una mano a la gente que pierda su empleo por causas ajenas a su voluntad.

¿Y cómo funciona este rollo?

El servicio puede ser contratado por las empresas como un apoyo para sus empleados a través de la tarjetas de UP Despensa y el beneficio que se otorga es que al momento de quedar desempleado, se otorga un monto que va de los mil a los 3 mil pesos mensuales hasta por 3 meses posteriores de haberse quedado sin chamba. De esta forma el desempleado estará recibiendo un apoyo alimenticio, además que se le brindarán los recursos necesarios para la búsqueda de empleo.

“Muchas personas están viviendo con incertidumbre sobre qué va a pasar con sus empleos. Queremos que más personas estén preparadas y se sientan seguras ante una situación lamentable, como perder su trabajo, es por eso que, en conjunto con Up Sí Vale creamos Despensa Segura, queremos apoyar a las familias mexicanas” comentó Jaime Fernández, Director de Estrategia de INTERprotección.

“Contratando Despensa Segura las empresas pueden dar a sus colaboradores un sentido de pertenencia y tranquilidad, sabrán que incluso en caso de perder su empleo tendrán el respaldo y apoyo de su empresa. Creemos que este seguro único en su tipo sienta un precedente importante en donde se valore la colaboración tan necesaria en estos momentos. Este nuevo producto creado en alianza con INTERprotección responde a nuestro objetivo de buscar siempre las mejores soluciones para la sociedad.” Mencionó por su parte Gerardo Yépez Director de Up Sí Vale México.

Aún hay más

Este servicio también incluye un seguro de vida por un monto de 10 mil pesos y en caso de muerte por accidente, se ofrecerá una indemnización adicional por el mismo monto. Además si el beneficiario cuenta con plan celular, se le apoyará dos meses con el pago por un monto máximo de mil pesos. ¡Y eso no es todo! también contará con asesorías para elaborar su Curriculum Vitae. ¿Qué tal, eh?

Hoy más que nunca debemos estar unidos para salir adelante y este proyecto es un claro ejemplo.

Para conocer más, visita este sitio.