Las risas no faltaron: Despiden a directora de una primaria por imitar a Paulina Rubio en TikTok

Aunque muchos no le entendamos a esta nueva onda de los chavos, TikTok es sin duda la red social por excelencia de este 2020. A lo largo de estos casi siete meses que lleva el año, muchos la han utilizado para distrarse armando videos de todo tipo, desde retos hasta otros más que nos han sacado una buena risa. Esta plataforma llegó con todo, pero no a todos les ha traído momentos agradables, sino pregúntenle a esta directora.

Resulta que hace algunos días, a Elena Cuétara la despidieron de su trabajo. Ella era maestra y directora de una escuela primaria donde trabajó por 25 años, sin embargo, y así como muchas otras personas en plena cuarentena, se le ocurrió entrar a TikTok para pasar un buen rato grabando uno que otro video para matar el aburrimiento, aunque no sabía que esto le traería un problemón.

El video de Paulina Rubio

La bronca comenzó el pasado 27 de mayo, cuando subió un video a la plataforma imitando a la mismísima Paulina Rubio. Como recordarán, a mediados de abril la ‘Chica dorada’ se unió al concierto benéfico One World: Together At Home, donde además de recordarle a sus fans que no estaban solos en este momento tan complicado, se echó algunas de las rolas que la han convertido en una de las cantante más famosas de México.

Hasta ahí todo suena bien, ¿no? En dicha presentación virtual, a la Pau le pasó de todo, se le olvidaban las letras de sus propias rolas, se le cuatrapeaba la voz, le mandó saludos a Thalía e incluso hubo quien se aventó a decir que ‘se había metido algo’ porque sus reacciones no eran normales.

Este video además de llamar la atención –y para todos los que les encanta el chisme–, también le trajo un problema legal por la custodia de su hijo. Si no se acuerdan de qué hablamos, acá les dejamos un pedacito del video que Paulina Rubio grabó para este show benéfico.

El único delito de la directora fue imitar a la ‘Chica Dorada’

Aprovechando que el video de Paulina Rubio se hizo viral y que a algunos les sacó una risa, a la directora Cuétara se le prendió el foco y decidió imitarla en TikTok. En algún momento de su presentación, a la cantante se le ocurrió decirle a los fans que si recibían una pizza utilizaran un preparado para desinfectarla, ya saben, con alcohol, bicarbonato u otra cosa con la que pudieran asegurar que estaba libre de coronavirus.

Y fue justo ese momento el que esta mujer aprovechó para grabar su video. Con guantes, agua, una botella de Bacardí y luciendo como si le hubiera pasado un tren encima, la directora imitó a la perfección a la ‘Chica dorada’. Su TikTok comenzó a generar conversación porque muchos pensaron que lo había hecho de maravilla, recibió mucha atención y hasta ahí todo iba bien.

En la escuela no les hizo gracia este video

Por supuesto que el video de Elena Cuétara llegó hasta la escuela donde trabajaba, pues algunos padres de familia se quejaron por ‘el ejemplo que le estaba dando a los niños’. Según lo que cuenta la ahora ex directora, su jefe le llamó porque todos estaban muy molestos por su actitud, y para no hacerles el cuento más largo, le pidieron que renunciara inmediatamente al puesto.

Pero no se preocupen, que la maestra dice que llegaron a buenos términos y que se encuentra bastante bien. Después de todo este relajo, Elena planteó algo que quizá a todos esos papás se les olvidó: “los maestros también son personas, también tienen derecho a divertirse, a hacer bromas”. Al parecer, ahora tiene el camino libre para empezar su carrera como TikToker, ¿no creen?