Mundo enfermo y triste: Detienen al dueño de criadero ilegal que cortaba las cuerdas vocales de los perros

Sabemos que muchos por acá consideran a sus perros –más allá del mejor amigo del hombre– como miembros de su familia. Y no los culpamos, pues ellos lo único que hacen es demostrarnos a su manera el amor que sienten por nosotros; sin embargo, parece que muchas personas no piensan lo mismo que nosotros y prefieren hacerles daño con tal de sacar un beneficio personal, como la historia que estamos a punto de contarles.

Resulta que el pasado 26 de noviembre, la Guardia Civil y la Policía Local de Vegas del Genil en Granada, al sur de España, localizaron un criadero ilegal de doggos de raza. Ahí mismo detuvieron a un hombre de 44 años, quien era el dueño del lugar y en el que mantenía a más de 98 perros de razas pequeñas como pomerania, chihuahua y poodle, que tienen una alta demanda en el mercado pero que lamentablemente se encontraban en situaciones que por supuesto, ninguno de esos bellos animalitos merecía estar.

Las cosas horribles que tenían que pasar los perros

Pero lo peor no era eso, sino lo que hacía después con ellos. De acuerdo con medios locales, el sujeto fue denunciado después de que varias personas reportaran que escucharon ruidos raros que provenían de un secadero de tabaco. Con lo que no contaban es que al rescatar a estos perros, algunos intentaban ladrar pero no emitían ningún sonido y en este momento el sujeto aceptó que él mismo les había cortado las cuerdas vocales a 34 peludos.

Según la misma fuente, lo hacía para que no llamaran la atención de los vecinos y aquellos que pasaran cerca del lugar. Aunque esto nos dejó consternados y enojados al mismo tiempo, las autoridades de España mencionan que este tipo de prácticas tristemente son más comunes de lo que parece, pues lo hacen con doggos adultos que ya no son atractivos para su venta al público, pero que aún les sirven a esta clase de personas para la reproducción.

Le cayó la justicia pero no es suficiente

Por si esto no fuera suficiente, en los últimos meses han visto por las calles de Granada a varios doggos de las mismas razas, los cuales están investigando para ver si les cortaron las cuerdas vocales y cuentan con signos de haber parido en varias ocasiones; por lo que sospechan que el propietario los abandonaba cuando ya no les resultaban útiles para seguir pariendo.

Después de todo esto, al sujeto responsable del criadero ilegal lo arrestaron para enfrentar a las autoridades por delitos como a la protección de la flora y la fauna por maltrato animal, además de intrusismo profesional, al ejercer como veterinario sin tener el título. El hombre enfrentaría hasta 18 meses de cárcel, pena que por supuesto no es suficiente por todos esos perros que resultaron mutilados. En fin, un capítulo más de mundo enfermo y triste…