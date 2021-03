¿Te acuerdas de las chamarras negras con blanco que en la parte trasera tenían grabadas la frase “Mexico is the Shit” y que se popularizaron en 2016 tras el triunfo de Donald Trump? Pues su diseñador, Anuar Layon está de regreso (mediáticamente hablando), no porque haya lanzado una nueva chamarra, ¡no! Layon ahora está por todas las calles y rincones del país, pues fue el encargado de crear los nuevos uniformes del INE. Así que la próxima vez que veas a un representante de esta institución, préstales mucha atención.

Platicamos vía telefónica con él para que nos contará cómo fue que se convirtió en el diseñador del INE, qué significan los colores del uniforme, cuál fue el proceso y qué se siente ver su trabajo en 55 mil personas.

– ¿Se te acercó el INE o cómo fue que llegaste a trabajar para el Instituto Nacional Electoral?

Cuando empezamos la marca White Tag, íbamos a los bazares para conocer y ver la respuesta de la gente sobre nuestro producto. Ahí conocí al diseñador gráfico Jorge Garnica con quien después de años, nos volvimos a encontrar. En esa plática que tuvimos, me comentó que en el INE estaban desesperados por encontrar a alguien que diseñara y supervisara los nuevos uniformes de los capacitadores.

Tras ese encuentro, Layon y Garnica empezaron a hacer la lista del puesto que necesitaba el INE cubrir. Sin ir más lejos, Anuar cubría todos los bloques: sabe de moda, de textiles, de diseño, de comodidad, ¡de la industria! Así que tras unas pláticas, el joven diseñador aceptó el trabajo, el cual inició en julio de 2020. “Me tuve que dar de alta como funcionario, hacer la declaración 3 de 3, y todo lo que conlleva trabajar para el gobierno“, nos comentó.

Con un poco de miedo, pero también mucha emoción, Anuar Layon comenzó a diseñar lo que es el nuevo uniforme, pero no todo fue tan fácil, el tema del presupuesto tenía que cumplirse sí o sí, pues estamos hablando de 55 mil trajes que no debían rebasar los $600 pesos cada uno. “Todo está perfectamente plasmado en transparencia, por si alguien desea saber más información“, complementó Layon, quien agregó que también se puede saber lo que cobró por el proyecto.

Además del presupuesto, el mexicano tuvo otro reto: el tiempo.

“Los uniformes tenían que quedar en septiembre, para que la producción iniciara ese mismo mes y se pudieran repartir el 31 de diciembre“, nos contó con una risa nerviosa.

Algo que en todo momento quiso aclarar el empresario con más de 14 años de experiencia es que él no hizo la producción de los uniformes, sin embargo, sí supervisó la realización de los mismos, los textiles, hablar con los proveedores y hasta resolver uno que otro contratiempo.

La psicología del uniforme

¿Has visto a los representantes del INE por la calle?

Si tu respuesta es “no”, entonces ahí te va: todos los capacitadores portan una chamarra o chaleco beige con rosa; una gorra negra al igual que una mochila, los cuales esconden un mensaje, por ejemplo, la elección de los colores no fueron al azar, Anuar aplicó la psicología de los tonos para transmitir el mensaje del INE.

“El rosa, además de ser el color de la institución, al combinarlo con el beige forma una alianza de tranquilidad, paz; son colores no agresivos y que no generan violencia“, nos explicó su creador. (De ahí que no haya problemas con “están usando el mismo tono que X partido político”).

Adiós al uniforme de cartón, hola funcionalidad

Hasta hace unos meses, el puesto de diseñador no existía en el INE, vamos… ni siquiera contaban con el equipo necesario para crear los uniformes. Es por ello que el año pasado, el Instituto creó esta nueva área para que los 55 mil capacitadores pudieran realizar su trabajo con la mayor comodidad posible. Además, seamos sinceros, en México tenemos diferentes climas: lluvia, frío, calor, húmedo, cálido, desierto… no le puedes pedir a una persona de Sonora que use una chamarra hecha de un material caliente y que ésta misma la usen en las zonas altas de Veracruz, donde se pueden congelar.

Teniendo esto en mente, Anuar pensó en todos los climas y situaciones, así que creó una chamarra hipoalergénica, 95% repelente al agua, que también se puede hacer chaleco, pero no solo eso, la misma chamarra se puede guardar en una bolsita tan pequeña que no pesa ni estorba. Una cosa ma-ra-vi-llo-sa.

Pero la chamarra/chaleco es el principio. Hablemos de la gorra. Pensando en el sol –o el frío– la gorra contiene tela adicional que protege el cuello de los representantes del sol, la cual, se puede esconder dentro de la misma si no lo necesitan. Además, se adapta a cualquier tipo de cabeza. Esto evitó un nuevo problema como “¡chin! Me queda muy grande” o chica.

En conclusión, además de bonitos, funcionales.

La reacción de la gente

Fue hace apenas unas horas que nos enteramos que fue Anuar Layon –”el de Mexico is the Shit”– quien hizo los uniformes. De hecho, ni él quería darlo a conocer. Pero se animó a presumir su trabajo en su cuenta de Instagram, pues ha recibido muy buenos comentarios por parte de los capacitadores.

“Estoy sorprendido por la respuesta que he tenido de la gente. Algunos capacitadores me han contactado para agradecerme porque es un uniforme práctico, cómodo y lindo. También es un orgullo para mí verlos en la calle. Como alguien me comentó: ‘México se ha convertido en una pasarela de Anuar Layon’“, nos dijo muy orgulloso el empresario.

Pese al tiempo, el presupuesto y uno que otro problema al momento de elaborar el uniforme, Anuar logró que la moda entrara al INE; nos recordó la importancia de invertir en el talento mexicano. En el no “hacer por hacer”, más bien, crear prendas funcionales. Agradecerle a esos 55 mil mexicanos que están dando su tiempo por la democracia con prendas de calidad, útiles, bonitas y que faciliten los traslados.

P.D. No, el uniforme no está a la venta, pero si te lo preguntas, según cálculos de Anuar si la chamarra se vendiera, costaría aproximadamente mil 500 pesos.