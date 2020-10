La pura nostalgia: Estos son los disfraces de Halloween más buscados en 2020

El Halloween de 2020 será muy diferente a los demás gracias al coronavirus, pues este año no saldremos de casa –en teoría no deberíamos hacerlo al ver la gravedad de la situación– a pedir dulces o hacer esas reuniones que esperamos con ansias para presumir nuestro creativo disfraz.

Eso sí, aunque el COVID-19 ha venido a tirar nuestros planes parece que eso no impidió que muchos estuvieran horas buscando disfraces en internet para este año. O al menos así ha quedado comprobado gracias a Google, quien dio a conocer cuáles han sido los disfraces que más se han buscado durante los últimos meses.

Estos son los 10 disfraces de Halloween más buscados de este año

A través de una entrada en su blog, Google reveló el top 10 de disfraces que más se buscaron durante el mes de septiembre. Una lista en la que figuran personajes de series, videojuegos y hasta otros pertenecientes a películas de hace años que siempre regresan a su popularidad durante esta época llena de calabazas y leyendas fantasmagóricas por doquier.

De acuerdo con el informe de Google, estos son los disfraces que más se han buscado en su plataforma:

10.- Las hermanas Sanderson

Muchos podremos ya no ser unos niños, pero eso no significa que no seguimos disfrutando de la cinta ‘Hocus Pucus’ como lo hicimos hace muchos ayeres. Y es que el disfraz de las hermanas Winifred, Mary y Sarah sigue siendo uno de los más populares de la actualidad, incluso cuando la cinta ya tiene 27 años de haberse estrenado.

9.-Bombero

Este 2020, además de la pandemia de coronavirus, los incendios forestales fueron uno de los mayores antagonistas del año. Muchos países en el mundo sufrieron de sus incendios más grandes en décadas, los cuales fueron provocados por las temperaturas extremas registradas.

Claro que si algo se rescató de todo eso fue el heroísmo de los bomberos que se dedicaron a apagar las llamas en Australia, California y otras partes del planeta. Esfuerzo que al parecer inspiró a muchas personas para pensar en disfrazarse de bombero este Halloween.

8.- Tiburón inflable

No sabemos si el ‘Left Shark’ de Katy Perry tuvo algo que ver en esto, pues de otra forma no podemos explicar por qué varias personas quisieran disfrazarse de tiburón este 2020.

7.- Marshmello

El famoso dj y productor estadounidense es conocido por la máscara en forma de malvavisco que porta para mantener su identidad protegida (o lo que queda de ella). Pero también, por inspirar a muchos a disfrazarse como él este Halloween. ¿Tendrá algo que ver el ‘Fortnite’?

6.- Bella

La historia de ‘La Bella y la Bestia’ es uno de los cuentos de hadas favoritos de muchas niñas (y no tan niñas), por lo que algunas no dudan en aprovechar estas fechas para poder vestirse con el icónico vestido amarillo de Bella y ser princesas por un día. El 2020, al parecer, no será la excepción.

5.- Trolls

La cinta infantil producida por el estudio DreamWorks Animation fue un boom en el año 2016 y parece que con el reciente estreno de ‘Trolls 2: gira mundial’, la fiebre por estos personajes animados está a todo lo que da. O al menos sí hay uno que otro que quiere andar por ahí usando pelo y un disfraz colorido.

4.- Vaquera espacial

Pues qué les podemos decir, todo está bastante claro.

3.- The Mandalorian

La primera serie live action sobre Star Wars, protagonizada por Pedro Pascal y que sigue la vida de un mandaloriano, ha sido una de las producciones más populares de Disney en los últimos meses. Y vaya que no sólo es por el tierno Baby Yoda.

2.- Dungeon Master

Seguramente recuerdan cómo los chicos de ‘Stranger Things’ jugaban Dungeons & Dragons, ese juego de mesa donde había disfraces y mucha imaginación. Pues bueno, parece que algunos se inspiraron de más y quieren copiar a Mike y compañía esas tardes en su ático.

1.- Cobra Kai

La serie basada en la franquicia de Karate Kid ha obtenido gran popularidad gracias a Netflix, plataforma que ya tiene lista la tercera temporada a estrenarse en enero del próximo año. Mientras esperan, los fans parecen estar entusiasmados por disfrazarse como el personaje principal de esta producción. 😮

¿Cómo ven los disfraces más buscados? ¿alguno de ellos ha estado en su historial de Google?