Y sigue la mata dando, la epidemia de COVID-19 o Coronavirus nos está llevando a atestiguar medidas sin precedente, y es que estamos hablando de una situación sin precedentes. Y si deportes, festivales y estrenos de películas se han visto afectados, ahora llegó el turno de los parques de diversiones, después de que Disney anunciara el cierre de sus parques en Anaheim, California por las próximas dos semanas.

En un comunicado, la compañía ha anunciado su decisión, informando que el cierre del parque se hará efectivo de manera inmediata, permitiendo que los huéspedes de los hoteles puedan permanecer hasta el sábado 16, con el fin de que realicen los cambios necesarios en sus itinerarios de vuelo.

Update: Disneyland and Disney California Adventure will be closed beginning March 14 through the end of the month. We will monitor the situation and follow the advice and guidance of federal and state officials and health agencies. For details, visit: https://t.co/WZTFy6fDhA.

— Disneyland AP (@DisneylandAP) March 12, 2020