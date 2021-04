Disney podría estar próximo a presentar el primer sable de luz auténtico (y oficial) 

Por: Alberto Milo

Ya sea que seamos fans de Star Wars, o no, hay algo que no está a discusión: su popularidad. Incluso para quienes no sean muy conocedores del tema podría ser fácil relacionar con la franquicia los elementos más icónicos de ella, siendo uno, precisamente, los sables de luz. Así que si alguna vez soñaron batirse a duelo al puro estilo Jedi, o se han preguntado si estas armas podrían ser reales, esto les interesa.

Resulta que hace poco se celebró un evento exclusivo llamado “A Special Look Inside Disney Parks”, el cual se enfocó en presentar a la prensa las novedades que estarían llegando a los diferentes parques. En algún punto de la reunión, Josh D’Amaro, presidente de Disney Parks, pidió a los presentes apagar cámaras y celulares. Y así, entre la discreción tecnológica, la presentación del sable de luz sucedió.

Dado que no hubo recursos, más allá de las palabras, que sirvieran como testimonio de la realidad del sable de luz, mucho fue lo que se comenzó a decir entorno a este suceso tan ansiado por los fans. Sin embargo, luego de que se empezaran a atar unos cuantos cabos, la emoción aumentó.

Pero alto ahí… primero los pies en la tierra. Gracias a lo dado a conocer hasta el momento sabemos que este sable promete ser lo más próximo a los que hemos visto en pantalla, con tecnología retráctil y todo. Pese a esto, y pese al ánimo de unos cuantos justicieros, lo único que no podemos esperar de éste es que en verdad cause algún daño.

Un dato importante aquí es que en 2018, Disney registró la patente de un producto en el cual estaría trabajando durante los próximos años. Aunque en la descripción de ésta no se define si corresponde al sable de luz, la verdad es que el asunto se ve muy claro.

En consecuencia a todo esto, Ben Ridout, un desarrollador de realidad virtual, publicó en su cuenta de Twitter un video explicando cómo es que este sable de luz podría funcionar. Parece ser que mucho tiene que ver con la tecnología ocupada en las cintas métricas.

Did #Disney invent a real working #lightsaber?

Yes they did.

It won’t melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button.

This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF

— Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021