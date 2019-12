Mina Chowdhury, un doctor de 44 años, enfrenta un juicio luego ya que este sujeto le diagnosticó falsamente cáncer a niños que fueron atendidos por él, obligando a los padres a pagar un tratamiento exclusivo que supuestamente sólo se daba en una empresa, donde curiosamente él era el gerente.

Medios locales de Reino Unido, tales como Telegraph, relatan que Chowdhury trabajó como pediatra del hospital NHS durante varios años, sin embargo, las acusaciones que enfrenta actualmente ocurrieron de marzo a agosto de 2017, tiempo en el que este sujeto diagnosticó con cáncer a 5 niños y obligó a los padres a pagar tratamientos caros que sólo se daban en Londres, en una empresa dónde él laboraba.

De acuerdo con el testimonio de los padres, el Dr. Chowdhury les daba a noticia sobre el supuesto cáncer que padecían sus hijos, y les recomendaba no llevar a sus pequeños al departamento de oncología pediátrica del hospital, ya que según él no contaban con el equipo necesario y eso haría el tiempo de espera más largo, lo que aumentaba el riesgo de que la enfermedad avanzara.

Sin embargo, la farsa quedó al descubierto cuando dos padres de familia descubrieron que el supuesto cáncer de su hija no existía. “Me sorprendió que mi hija tuviera cáncer. Es algo que tuvo que ser tratado de inmediato”, dijo el papá de la niña. “Cuando le pedí que me enviara de vuelta al NHS, el doctor se negó porque no se apegarían a lo que recomendaba él, así que no pensé que el hospital fuera una opción para que hicieran las pruebas necesarias. Realmente creía que ella estaba tan enferma”, mencionó.

Cuando los señores llevaron a su hija –quien había estado sufriendo mareos, desmayos y pérdida de peso crónica– a otro hospital, los médicos no encontraron algún rastro de cáncer en su hija. Fue entonces cuando comenzaron a sospechar de la veracidad de lo que les había dicho el Dr. Chowdhury, quien cínicamente negó haberle dicho a los padres que su hija tenía esa enfermedad y que en realidad sólo les advirtió que eso podría ser muy probable.

Ahora, un tribunal ha acusado a este sujeto de haber diagnosticado cáncer a varias personas antes de haber realizado una investigación adecuada, por lo que ahora el doctor Mina Chowdhury podría perder su licencia para ejercer.