En tiempos como los que vivimos, la música puede ser verdadero alimento para el alma, sobre todo llega a iluminarnos en momentos oscuros. Desde que el coronavirus atacó a todo el mundo, los hospitales se han convertido en escenarios de historias espectaculares e inspiradoras como la de esta doctora y su paciente, que conmovieron a miles de personas en internet por el maravilloso dueto que armaron.

Esta es la historia de Sean Tiwanak y Lily Stern. Ambos se encuentran en el hospital Cedars-Sinai de Los Ángeles, California. Desde hace dos semanas, el hombre ha pasado sus días en una cama y debido a la pandemia, sin tener contacto con sus familiares y amigos, pero sobre todo sin poder dedicarse a lo que más le gusta, la música.

De acuerdo con medios locales, todo ese tiempo ha estado esperando un transplante de corazón. Es por eso que para hacerlo sentir mejor, los médicos decidieron darle un ukelele para que se distrajera. Desde entonces, el paciente toca casi todos los días para los trabajadores y enfermos que están junto a él en el hospital, llevándoles un poco de alegría a través de las canciones que también canta.

Sin embargo, hace algunos días Lily y Sean se volvieron virales por cantar una de las rolas más esperanzadoras de la historia, “Stand By Me” de Ben E. King. Resulta que la doctora –que forma parte del equipo de atención cardíaca– se enteró que su paciente estaba dándole serenata a todos con su ukelele, así que se dio una vuelta por la cama en la que se encuentra para verlo con sus propios ojos.

Al llegar se encontró con Sean tocando y de inmediato se animó a acompañarlo. Para sorpresa de muchos, la doctora bajita la mano tiene una espectacular voz –algo que casi nadie sabía en el hospital– así que ambos dejaron con el ojo cuadrado a todos los que estaban por ahí, pues hicieron una dupla increíble a la hora de cantar juntos, que estamos seguros que conmovió a más de uno (nos incluimos).

Sobre este momentazo, el paciente dijo que su doctora le había ayudado a sentirse mejor: “Es difícil cuando no tienes ningún tipo de contacto humano. Ella (Lily) realmente me ayudó ese día a superarlo. Cuando toco música, incluso ahora, me ayuda a tener una actitud positiva y a olvidar las cosas que pasan a mi alrededor”.

Basta de hablar, escuchen a continuación el emotivo cover de “Stand By Me” que Sean y Lily interpretaron:

Check out Cedars-Sinai’s Dr. Lily Stern singing a duet of “Stand By Me” with her patient Sean Tiwanak while he plays the ukulele. Thank you for spreading positivity and joy! ❤️ pic.twitter.com/nYeDbcE1IZ

— Cedars-Sinai (@CedarsSinai) August 6, 2020