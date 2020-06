¡Únete a la campaña que busca llevar internet gratuito a sectores vulnerables en la cuarentena!

Cuando celebramos la entrada del “año nuevo” nadie se imaginó que este 2020 terminaríamos tomando clases en línea, trabajando en la computadora y haciendo demás cosas en casa (y con ayuda de internet) con la finalidad de no salir a la calle –en la mayor medid posible– y así evitar propagar el coronavirus. Una emergencia sanitaria que nomás’ no se ve cuando tenga final.

Si bien en estos últimos meses nos hemos acostumbrado a una nueva rutina que implica estar en internet durante varias horas, es realista el decir que no todos los mexicanos han corrido con la misma suerte, ya que tanto estudiantes como adultos del país se han visto afectados ante la falta de conexión y por ende, no han podido hacer sus actividades como todos los demás.

El panorama no luce mejor cuando a diario, y a través de la cifras diarias que brinda la Secretaría de Salud, nos enteramos que las cifras del coronavirus siguen en aumento. Lo cual no sólo significa que no sabemos cuando volveremos a las oficinas, escuelas y demás lugares a donde convivíamos con otras personas, sino que además muchos no tienen idea de cómo podrán realizar sus actividades sin internet y sin tener que salir y poner en peligro su salud y la de sus seres queridos.

Sin embargo, estamos conscientes de que en México siempre hay personas que se preocupan por ayudar a los demás y varias de ellas son las que componen CuentaCon, una empresa social y de conectividad enfocada a transformar la vida de millones de personas en México a través del internet, el cual consideran que todos debemos de tener acceso sin importar nuestro nivel socio-económico.

CuentaCon han comenzado una campaña a través de la plataforma Donadora para recaudar fondos y regalar internet a las familias que necesiten conexión durante los próximos meses, esto para ayudar a las mismas a mejorar sus circunstancias económicas, de salud y educación. ¿Y cómo lo harán?, pues regalando un módem 4G LTE gratis y seis meses de Internet prepagado.

De acuerdo con la descripción de la campaña, CuentaCon tiene una una amplia red de aliados que están en contacto con su beneficiario, y son quienes le ayudarán a encontrar a las más de 130 familias que cumplan con las características como que se traten de familias que viven en condiciones vulnerables, que tengan un mínimo de tres integrantes (incluyendo niños y/o jóvenes estudiantes), o bien a personas con chamba que sean responsables de mantener a sus familias o que estén en busca de un trabajo y requieran de internet.

“A partir del cierre de la campaña de donativos, estaremos enviando los equipos de conexión en un plazo de 2 semanas a familias seleccionada”, menciona CuentaCon en la plataforma de Donadora, donde la gente puede donar desde 300 hasta 3 mil 300 para llegar a la meta de 450 mil pesos y así echarle una mano a cientos de familias que necesitan el internet y por el momento no pueden tenerlo a la mano debido a la situación del COVID-19.