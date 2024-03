¿Dónde comer buena comida peruana en la CDMX?

Lo que necesitas saber: Cada país del mundo tiene sus platillos muy particulares. La gastronomía peruana llama la atención por su frescura y aquí tenemos opciones para probarla en la CDMX.

Cuando pensamos en Perú recordamos sus altas montañas, su legendaria ciudad de Machu Picchu, cuna de la civilización Inca y sus simpáticas llamas lanudas, entre otras cosas. Pero sin duda una de sus características más destacadas es su gastronomía. Sólo por eso nos hemos dado a la tarea de buscar lugares donde comer buena comida peruana en la CDMX. Escogeremos ocho restaurantes de esta gastronomía que cumplen con la “triple B”.

Disfruta de los refrescantes platillos típicos de Perú./Imagen El Mercadito Peruano Facebook

Perú no está tan lejos pero tampoco está cerca de México. Lo cierto es que en la capital mexicana no faltan las propuestas de lugares donde podemos disfrutar de los platillos clásicos de su cocina. Si no los conoces, date el gusto con un tradicional ceviche para refrescarte del calor intenso, un tiradito, un chupe o una leche de tigre.

Transpórtate a Perú con los restaurantes peruanos de la CDMX./Imagen Unsplash

Los restaurantes peruanos en México no tienen falla. Te van a transportar directamente a Lima, Cusco, Arequipa y a sus demás ciudades, pueblos, cordilleras y puertos. En la CDMX hay restaurantes peruanos donde podrás probar los sabores originales del país sudamericano. Estas son ocho propuestas con lo mejor de la cocina de esta región que le rinde homenaje a la Pachamama.

Sabor Inka

Si buscas un lugar con el sazón original del Perú y una gran variedad de platillos típicos a excelentes precios, date una vuelta por este restaurante ubicado en el Centro Histórico que está a un par de cuadras del Zócalo y tiene otro local en el Mercado Melchor Ocampo, mejor conocido como el Mercado de Medellín de la Colonia Roma. Ricos desayunos los fines de semana.

Disfruta de unos ricos “picarones”./Imagen Sabor Inka MX Facebook

Dirección: República de Uruguay 75, Col. Centro y en el Mercado de Medellín, Av. Medellín 20, locales 225 y 226, Colonia Roma.

El Mercadito Peruano

Lánzate a la aventura al legendario Mercado de San Juan, conocido por su extensa oferta culinaria. Este local tiene los mejores sabores de Perú y su comida criolla a base de ingredientes frescos es toda una delicia. Ceviche de lenguado, causa limeña de atún, un tallarín saltado o anticuchos con papa y choclo entre una alta gama de platillos típicos.

Disfruta de lo mejor del Perú en la capital mexicana./Imagen El Mercadito Peruano Facebook

Dirección: Mercado de San Juan, 2a Calle de Ernesto Pugibet S/N Local 279, Col. Centro

Lima 700

A este restaurante no le hace falta nada de la cocina peruana. Es reconocido a nivel internacional por su variedad de ingredientes usados en sus más de 60 diferentes platillos de los que cada uno es toda una experiencia. Otro lugar con el sabor original del Tacu Tacu, la leche de tigre o el buen pisco, entre otros platillos que vienen de la cocina peruana ancestral.

Buen ambiente y los platillos más tradicionales de Perú./Imagen Lima 700 Facebook

Dirección: Tonalá 144, Col. Roma Sur

Hermanos Sánguche

Esta sanguchería (los sándwiches son sánguches en Perú) es la primera de la CDMX y sus productos son de la más alta calidad. Fue fundada por un grupo de amigos que disfrutan de comer bien y convivir. Otros platillos de la alta cocina peruana quedan atrás y llega la comida tradicional callejera con auténticos emparedados con lo mejor del sabor peruano.

Prueba los sánguches peruanos originales./Imagen Hermanos Sánguche Instagram

Dirección: Av. Cuauhtémoc 81, Col. Roma Norte

Bolichera 21

Este lugar abrió sus puertas en 2021 y desde entonces se encarga de preparar platillos peruanos en fusión con la cocina japonesa y la mexicana, con un toque muy casual. Se especializa en el buen ceviche preparado en combinaciones ingeniosas y con ingredientes del día. Buen ambiente y buena música.

Fusión entre la cocina peruana, japonesa y mexicana./Imagen Bolichera 21 Instagram

Dirección: Av. Cuauhtémoc 1202, Santa Cruz Atoyac

Yakumanka

Buena comida peruana con las recetas del barrio. La cocina está a cargo del chef peruano Gastón Acurio, que además es escritor y empresario. Otro lugar donde se puede comer buena comida peruana en la CDMX con deliciosos ceviches, arroces y leche de tigre. Yakumanka es una palabra quechua que significa “olla de las aguas”.

Refréscate con una Leche de tigre./Imagen Yakumanka México Facebook

Dirección: Guanajuato 138, Col. Roma Norte

Asia Perú

Por ahora el local de este peruano está en plena remodelación, pero abrirá otra vez sus puertas en unos meses. Es uno de los referentes de la comida típica del país sudamericano y también es famoso por su combinación con platillos asiáticos. Vale la pena esperar para disfrutar de su cocina que ya cuenta con más de 30 años de experiencia.

Uno de los lugares más famosos de comida peruana de la CDMX./Imagen Asia Perú Facebook

Dirección: Benjamín Franklin 239, Col. Hipódromo

Te puede interesar