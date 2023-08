El aterrador momento que vivió Drew Barrymore con un acosador durante un evento

Lo que necesitas saber: Un video viral de TikTok muestra el momento en el que un acosador intenta acercarse a Drew Barrymore, quien lo reconoció por la voz.

Un video de TikTok que protagoniza la actriz Drew Barrymore, se ha hecho viral debido al aterrador –por decir menos– momento que vivió luego de que un acosador (A.K.A. stalker) se metiera a interrumpir una conferencia donde ella participaba.

Resulta que el pasado 21 de agosto, Drew Barrymore (a quien seguro recuerdan por películas como ‘Jamás Besada’ y ‘Como Si Fuera La Primera Vez’) asistió a un evento en vivo que se celebró en un reciento de la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos.

Drew Barrymore se encontraba con la cantante Reneé Rapp. Foto: Captura de pantalla

Drew Barrymore se topó cara a cara con su acosador

La actriz estuvo acompañada de la cantante Reneé Rapp, con quien tenía una charla cuando de pronto un hombre la interrumpió con un grito. Y cómo habrá sido el acosar de intenso que la actriz identificó su voz inmediatamente entre el público.

“Oh Dios mío, sí… hola”, se escucha decir a Drew Barrymore en el video donde su acosador se acerca al escenario. “Soy Chad Michael Busto, tú ya sabes quién soy. Necesito verte en algún momento”, dice el sujeto mientras camina hacia la actriz.

La seguridad del lugar evitó que Chad Michael Busto se acercara a la actriz

Afortunadamente Reneé Rapp se puso frente a Drew y la sacó del escenario mientras la seguridad del lugar escoltó a Chat Michael Busto hasta la salida. Algo que quedó grabado por asistentes del evento que por supuesto no creían lo que pasaba. Acá les dejamos el video:

La actriz después agradeció a la cantante Reneé Rapp por haberla protegido y si bien no pronunció nada al respecto, muchas personas aplaudieron su temple por no entrar en pánico al ver al hombre en cuestión que no paró de acosarla en días anteriores.

La policía arrestó al acosador de Drew Barrymore

Y es que dos días después del incidente, el 23 de agosto, el New York Post dio a conocer que las autoridades de Southhampton, Nueva York, arrestaron a Chad Michael Busto luego de encontrarlo dando vueltas en las escaleras de la granja de Drew Barrymore.

La cosa fue más aterradora que eso, pues al parecer la policía recibió una llamada al 911 sobre una persona sospechosa a bordo de una bicicleta que estaba en el área, tocando puerta por puerta, preguntando si Drew Barrymore vivía ahí.

Chad Michael Busto es conocido como el “acosador de las celebridades”. Foto vía: New York Post.

Pero lo liberaron una vez más

Fue gracias a la denuncia que las autoridades detuvieron una vez más a Chad. Y decimos eso porque el hombre ha sido arrestado en ocasiones anteriores por los delitos de invasión de propiedad, exposición indecente, alteración del orden público, robo y acoso, entre otros.

Aunque tener un stalker suena bastante aterrador, en Estados Unidos el delito se considera menor y al no tener una casa o dinero (Chad Michael Busto dijo que vive en un refugio temporal), el acosador fue liberado por las autoridades sin necesidad de pagar una fianza.

Foto: Twitter

Eso sí, a Chad Michael Busto –quien cuenta con un historial de acoso a otros famosos– le pusieron un brazalete con GPS para saber su ubicación las 24 horas del día. Algo que esperamos sea suficiente para que Drew Barrymore pueda estar a salvo.

Foto: Getty

Te puede interesar