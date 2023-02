'Dumb Ways to Die' regresó como un trend de TikTok y los videos son una joya

Quién no recuerda esos días en los que gastábamos horas en ‘Dumb Ways To Die’, el conocido videojuego que nos mostraba la manera en la que coloridos y tiernos personajes podían morir de las maneras más tontas (de ahí el nombre) si no seguían consejos de seguridad bastante comunes en el mundo.

Desde no meter tenedores a una tostadora, molestar a un oso, tomar medicamento caducado o comer cosas que no se refrigeraron durante días, ‘Dumb Ways To Die’ fue un éxito inesperado en los videojuegos para celular hace unos años. ¡Qué recuerdos!

Foto: McCann Melbourne

Hace unos años ‘Dumb Ways To Die’ se convirtió en todo un fenómeno viral

Decimos inesperado porque algunos no lo saben, pero ‘Dumb Ways to Die’ nació como una campaña publicitaria creada por la agencia McCann Melbourne, en Australia, para la empresa Metro Trains, responsable de la red de trenes en Melbourne.

La campaña se lanzó en 2012 para dicha ciudad, sin embargo, gracias a internet se hizo viral en todo el mundo por una pegajosa canción donde nos mostraba las circunstancias en las que los personajes de la campaña morían. Acá les dejamos la rola para refrescarles la memoria.

Tanto que seguro recuerdan la canción y el videojuego de dicha campaña

Luego del éxito de la canción, ‘Dumb Ways To Die’ se convirtió en un exitoso videojuego. O bueno, eso fue hace unos años, pues después la fiebre por esta campaña (que redujo un 30% los accidentes en Melbourne) ya no supimos nada al respecto.

O bueno, eso fue hasta este 2023. Y es que en TikTok ha nacido un nuevo trend musicalizado con la canción de ‘Dumb Ways To Die’ donde la gente básicamente le da la razón al videojuego, pues muestra que las recomendaciones de “qué no hacer” nunca están de más.

Foto: McCann Melbourne

Este 2023 ‘Dumb Ways To Die’ ha resurgido en forma de trend de TikTok

Y es que en los videos en cuestión podemos ver cómo decenas de personas parecen tener cero sentido común y realizan cosas que desde el principio se ve acabarán mal, tales como deslizarse dentro de un cesto para ropa o golpear un panal de abejas.

Los videos en cuestión se han hecho virales por mostrar estas situaciones que justamente se pausan antes de que las personas salgan heridas. Pero mejor les dejaremos algunos clips que ilustran perfectamente lo que les estamos hablando:

Los videos son una joya, pero les recordamos no intentarlos en casa

Como pudieron apreciar son varios los videos que encajan perfectamente con la canción de ‘Dumb Ways To Die’, la cual los hace un poco más divertidos y menos dolorosos de ver en TikTok.

Eso sí, les aconsejamos no subirse a este trend (a menos de que ya tengan algún material antiguo por ahí), pues es bastante peligroso…