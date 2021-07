El cielo se vestirá de las estrellas de Kellogg’s®

Querido sopilector, ¿te suenan los nombres Tigre Toño®, Melvin® y Sam®? Si tu respuesta fue sí, seguramente ya te toca la vacuna (si no es que ya te vacunaron). ¡Bueno, no es para tanto! Estas figuras de Kellogg’s® siempre han estado cerca de ti y han sido íconos de varias generaciones. Acá entre nos, nos enteramos que están listas para hacer una aparición estelar (tiembla RBD). A ciencia cierta no se sabe el paradero exacto de cada uno, así que nos pusimos a investigar qué ha sido de ellos y esto es lo que lo que sabemos.

Hay quienes afirman haber visto al Tigre Toño® preparando a ciertos atletas para los Juegos Olímpicos, otros dicen haberlo visto corriendo todas las mañanas a pie de playa. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas. Lo que todos sabemos es que siempre se ha caracterizado por ser un deportista disciplinado y determinado, además de amable y cordial.

De Melvin® se sabe que aunque vive en México, estuvo un tiempo de visita en su natal África. Por si no lo sabías es originario de una isla llamada Chocombo, un sitio donde solo habitan puros elefantes y los ríos son de chocoleche ¡sí, qué envidia! De momento está 100% enfocado en sus estudios en línea. Se dice que está tomando un curso intensivo de robótica y en sus ratos libres sale a patinar y a bailar… aunque tiene dos pies izquierdos.

Y por último hablemos del creativo y amigable Sam®, el tucán. Acá como dato curioso, por si no lo recuerdas o no te tocó, en un principio se llamaba Iván el Tucán, pero al parecer como que no le latió mucho el nombre que le pusieron sus padres (ehm, suele pasar). Pues él aprovechó este tiempo para visitar a su familia y pasar más tiempo con sus sobrinos contándoles las aventuras que ha vivido en busca del sabor de Froot Loops®. Ahora sí, ¿qué sabemos de su aparición?

Prepárate para vivir un espectáculo desde tu ventana

Luego de trabajar arduamente acompañando a millones de familias durante el desayuno por más de 60 años, los amigos Kellogg’s® están listos para vivir nuevas aventuras y quieren que seamos testigos;es por eso que nos invitan a presenciar un espectáculo que darán desde el cielo… ¡no te espantes, será con drones y podrás verlo desde tu casa!

¿Cómo, cuándo y dónde?

Si vives en la alcaldía Cuauhtémoc, ten lista la cámara de tu cel este próximo viernes 30 de julio a las 9pm porque podrás disfrutar con tus hijos, hermanos, primos, o con quien quieras de un increíble espectáculo de drones desde tu azotea o mirando por la ventana. Si no estás cerca, ni te preocupes, podrás seguir la transmisión a través del Instagram de Amigos Kellogg’s®. ¡No olvides compartir tus historias usando el hashtag #SiempreCercaDeTi!

Contenido patrocinado por Kellogg’s®*

