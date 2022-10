11 años después: 'El FUA' cuenta la historia detrás de su video viral en internet

Por si andaban con el pendiente más que nada… Existen personajes en la historia de internet, al menos en México, que se quedan muy presentes en muchos de nosotros debido a la viralidad que tuvieron en ese entonces. Nombres hay muchos, pero hoy hablamos de ‘El FUA’.

Como recordarán –y si no acá les ayudamos– fue en el 2011 cuando el video de un noticiero volvió famoso a este hombre, quien andaba por las calles de Nayarit con unos tragos de más encima y repartiendo su filosofía de vida sobre lo que significa e implica el famoso ‘FUA’.

Foto de ‘El FUA’ hace 11 años. Foto: Captura de Pantalla (YouTube)

Hace 11 años el internet conoció a ‘El FUA’

“El FUA significa cuando sacas el carácter del estómago y dices “lo voy a hacer”…. “Es que ya no puedo, ya no puedo”. ¿cómo no? FUAAA, cáracter”, dijo este hombre a nivel nacional donde el noticiero en cuestión estaba ejemplificando los efectos del alcohol en la sangre.

De acuerdo con el hombre, de nombre Julio César, el FUA es esa fuerza interior que permite vencer las adversidades de la vida, incluso la muerte, pues él le contaba a los rescatistas en el video que si veían a alguien fallecer bastaba con sacar el ‘FUA’, darle unos golpes en el pecho, y así la persona reviviría.

Acá el video original para refrescarles la memoria:

Este 2022 ‘El FUA’ volvió a dar de qué hablar gracias a Netflix y ‘Cobra Kai’

Como recordarán, con el estreno de la quinta temporada de Cobra Kai volvimos a escuchar sobre este personajazo de internet, pues Netflix lo llamó para que explicara lo que era el FUA y así inspirara al elenco de la serie en caso de que estuvieran a punto de darse por vencidos.

La sorpresa de muchos fue saber que el hombre ‘FUA’ seguía vivo. O al menos esa impresión nos dieron las decenas de comentarios donde muchos aplaudían que el señor Julio César siguiera con nosotros. Y vaya que sí, pues gracias a eso y a un youtuber, conocemos la historia detrás de su video.

Después un youtuber lo buscó para que contara la historia detrás de su video viral

El youtuber Yulay se encargó de localizar al señor Julio César, quien contó que se volvió viral gracias a que, después de deambular por las calles de Nayarit y con unas chelas de más encima, decidió pedir un cigarro a un grupo de rescatistas que se encontraban en la zona.

“Eran como las 10 u 11 de la noche. Ya platicando con los rescatistas empezamos a hablar del FUA, entonces uno de los rescatistas dijo ‘graba a este viejito’, y yo le dije ‘no me grabes, qué necesidad’”, indicó Julio César sobre el momento en el que terminó en el piso.

Así luce el FUA en pleno 2022. Foto: YouTube.

‘El FUA’ se hizo famoso por pedir un cigarro y llegó a cobrar miles de pesos por su grito

“En ese momento, cuando lo estaba diciendo, sí lo sentí… sentí que ya no podía, fue un sentimiento auténtico, a mí mismo me lo estaba diciendo: ‘saca el carácter’, porque estaba en medio de la calle, sin trabajo, sin conocer a nadie”, aseguró el señor.

Como sabemos, el señor del FUA se hizo popular en ese entonces y muchas personas aprovecharon su momento para contratarlo en eventos, mismos por los que el señor Julio César llegó a cobrar alrededor de 50 mil pesos por compartir su sabiduría. ¡Carácter!

Al final de la entrevista, ‘El FUA’ aseguró que en la actualidad lleva una vida feliz, pues a pesar de haber sido viral (que tuvo sus cosas buenas y malas), todo lo toma como una experiencia y ahora sólo motiva a la chaviza a tener un estilo de vida saludable. ¡Quién lo viera!