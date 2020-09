El país de los simios: Suiza vota para que los monos tengan derechos constitucionales

En un país donde las firmas, peticiones en línea y los derechos de los animales sí cuentan y antes de que comience la guerra del planeta de los simios, el estado de Basilea al noroeste de Suiza, discute si se deberían otorgar “derechos constitucionales” a los monos, argumentando que los primates “tienen una integridad física y mental que no necesariamente poseen todos los animales”, por lo que merecen gozar de algunos privilegios fundamentales.

Aunque esta propuesta no es nueva, sí es la petición más aventurada en cuestión de derechos de los animales, sería todo un triunfo sin precedentes si la suprema corte de Suiza, declara a favor de los primates, dando la razón a la organización sin fines de lucro “Sentience Politics”, conformado por un grupo de activistas quienes lanzaron esta iniciativa desde el 2016 y apenas se está tomando en cuenta.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Y es que, los activistas tuvieron que reunir más de cien mil formas, para que la Suprema Corte les hiciera caso y de hecho, la aprobaron después de escuchar los argumentos de la ONG, quienes expusieron que “los primates tienen derecho a la vida al igual que los humanos. Además, de que son seres muy complejos que poseen un interés intrínseco y esencial en en vivir una vida de integridad física y mental”.

Sin embargo, los gobiernos cantonales y municipales de Suiza, se opusieron rotundamente alegando que esto diciendo que podría violar la ley federal de la nación. Por su parte, el Tribunal Supremo Federal de Suiza, trató de cabildear entre las dos partes, explicando al cantón que “la iniciativa no pide que los derechos federales otorgados a los humanos se extiendan a los animales, sino que solicita la introducción de derechos específicos para los primates no humanos”. De acuerdo con Daily Mail, el tribunal recalcó que “Si bien la propuesta es un tanto inusual, esto en sí mismo no contradice la ley superior, especialmente porque no se cuestiona la distinción fundamental entre los derechos de los animales y los derechos humanos fundamentales”.

Deocracia

Gracias a las leyes de la democracia directa de Suiza, que otorgan a los residentes de la nación mucho más poder en la toma de decisiones federales, la recolección de firmas obliga tanto al Tribunal, como al cantón norteño y los gobiernos municipales de Basilea a someter la iniciativa a debate para tener como resultado una votación popular en la región. Aunque aún no se ha fijado una fecha para el plebiscito, podríamos adelantar que esta posible victoria para los simios no solo sería sin precedentes, sino que también le añade fuerza a la lucha global en la defensa de los derechos de los animales.