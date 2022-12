¿Quién no quisiera poder asistir a un Mundial de fútbol? Es el evento deportivo más visto en el mundo y pues, como se realiza cada 4 años, la expectativa que genera es enorme. Y esta edición en Qatar cumplió con todo lo que se esperaba: Argentina se coronó y nos llenó de grandes sorpresas y emociones. ¡Puro momentazo!

Fue un mundial que pasó a los libros de historia, y aunque muchos hicimos nuestra luchita para poder verlo en vivo, la gran mayoría tuvimos que conformarnos con verlo desde nuestra sala u oficina. ¡Ahh! Pero hubo algunos suertudotes que pudieron cumplir ese sueño gracias a RappiCard y acá te vamos a contar esa experiencia. ¡Chécate!

Foto: Cortesía RappiCard

¿Cómo estuvo el concurso de RappiCard para ir a Qatar 2022?

Resulta que RappiCard y VISA llevaron a 3 usuarios a vivir la experiencia de Qatar 2022 mediante una dinámica que lanzaron hace un par de meses: Constaba en acumular puntos comprando con tu RappiCard, difiriendo compras, refiriendo personas, todas estas acciones generaban puntos y los 3 que más puntos generaron fueron los seleccionados para vivir esta experiencia, recibiendo sus boletos simbólicos de la mano del CEO de RappiCard, Jose Antonio Murillo, durante el evento de premiación.

Foto: Cortesía

El sueño de ir al mundial

Hugo de la Vega y otros 2 ganadores recibieron sus kits y viajaron al Mundial para poder vivir en carne propia el ambiente de este torneo. Hugo nos contó cómo fue la experiencia:

“Fue una experiencia muy grata, un sueño que tenía desde niño, llevaba varios mundiales y pensaba: ‘Me encantaría estar ahí con la afición mexicana’. Me quedé con ganas de ir a Rusia y al de Brasil, pero a Qatar nunca lo creí posible, cuando me notificaron que era el ganador me emocioné mucho ya que el país, su cultura, la religión y su ubicación, me pareció un mundial extraordinario para asistir” expresó de la Vega.

A Hugo no le cayó el veinte hasta que llegó al aeropuerto de Doha, ahí fue donde se dio cuenta que su sueño se estaba cumpliendo pues pudo ver a los fans con sus banderas y atuendos tradicionales. “Yo le decía a mi prometida: ‘Esto es increíble, porque esto ni con dinero lo podríamos pagar, un boleto lo puedes pagar en cualquier zona, pero esto solamente nos lo dan los patrocinadores y nos lo están dando a nosotros, es más de lo que imaginé’”.

Foto: Cortesía

RappiCard haciendo paros en todo el mundo

El viaje fue una gran experiencia para Hugo de la Vega, pero también se dio cuenta que tener a la mano la RappiCard, siempre es un parote: “Con ella en Qatar compramos todos los souvenirs de la familia, comida que se nos antojaba y bebidas, nos dimos cuenta que la aceptan en todo el mundo, la verdad yo tengo una muy buena experiencia con la tarjeta, gracias al equipo de RappiCard y Visa, porque gracias a ellos cumplí el sueño”.

Respecto a este concurso, José Antonio Murillo dijo que se logró una gran interacción con los usuarios y lograron que más de un millón de personas participaran para ganar uno de los viajes. Para RappiCard este 2022 ha sido su mejor año, ya que alcanzaron 300 mil cuentahabientes, y más de 700 mil tarjetas colocadas en México. Si contamos a toda Latinoamérica, son ya más de 1 millón. ¡Ah su!

Foto: Cortesía

Y a todo esto, ¿cómo surgió RappiCard y qué beneficios ofrece?

Si ya te entró la duda respecto a qué rollo con la RappiCard, acá te contamos de volada: Esta tarjeta es resultado de una alianza nuevecita entre Rappi y Banorte (apenas nació en enero de 2021). Y es una tarjeta de crédito que, además de generar historial crediticio, no tiene anualidad, da cashback (bonifica hasta el 7% de tus gastos mediante reembolso en efectivo o puntos a tu tarjeta) y con ella puedes hacer compras a meses sin intereses en varios negocios ¡en todo el mundo! Si ya le estás echando ojo, la puedes solicitar aquí merito.