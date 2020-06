Elon Musk está orgulloso: Piloto automático de un Tesla esquiva increíblemente a un animal

¿Durante cuántas décadas el mundo sólo se pudo imaginar la idea de coches que se manejen solitos? Muchas, realmente muchas. Esto fue hasta el día que no hubo que imaginarlo más gracias a Elon Musk, a su compañía de autos eléctricos Tesla y su sistema llamado Autopilot (Piloto automático).

Como todo tipo de tecnología nueva, sólo el tiempo la irá mejorando, que hoy es aún desconfiada por muchas personas. Y es que la idea de un coche que se maneje solito no es para todos. Al final del día es poner tu vida en las manos de una máquina que ciertamente puede fallar. Sin embargo, un video que se ha hecho viral muestra como esta tecnología también te puede salvar la vida.

Un usuario de Twitter llamado Pranay Pathole (@PPathole), compartió un video en el que se ve la increíble maniobra de un Tesla en piloto automático que en medio de la noche –cuando realmente se complica ver y estar a las vivas de situaciones extremas– esquiva a un puerco que estaba cruzando la calle. El Autopilot reacciona a tiempo, evita el choque y se mantiene en el camino sin ningún problema.

El video fue acompañado con la palabras: “Gente: ‘¡El Autopilot nunca será seguro!’. Tesla Autopilot: *evita a un puerco en la noche*”. Para esto, nada más y nada menos que Elon Musk comentó el video diciendo: “La directiva principal del piloto automático es: no chocar. Lo que parece rápido para los humanos es lento para una computadora. La visión y el sonar con poca luz de 360 grados, más el radar delantero permiten ser sobrehumanos. Las próximas actualizaciones de software mostrarán cada vez más el potencial”.

People: Autopilot will never be safe! @Tesla Autopilot: *avoids a 🐷 at night* @elonmusk pic.twitter.com/qyVz3gPesE

