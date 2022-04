Crack: Empleada de supermercado frustra asalto con ayuda de... ¡¿natillas?!

No todas las heroínas usan capas, de hecho algunas prefieren más los accesorios como las natillas. Y no, no es ironía, en realidad lo decimos por el caso de una trabajadora de supermercado que, con unos más grandes que los tuyos al terminar con tu relación tóxica, decidió frustrar un asalto con ayuda de dicho postre.

Resulta que la tarde-noche del pasado miércoles 14 de abril dos trabajadoras se encontraban chambeando en la tienda ubicada en la zona de Redcliffe, en Queensland, Australia, cuando un sujeto con pasamontañas entró al establecimiento dispuesto a robar con ayuda de su cuchillo gigante.

El asaltante inmediatamente se dirigió hacia la caja registradora que se encontraba sola, pues al parecer las dos empleadas se encontraban organizando algunos productos en los estantes. Y fue justamente eso lo que les ayudó a no salir lastimadas y de paso, frustrar el asalto en cuestión.

En las cámaras de seguridad de la tienda se puede ver que el hombre intenta abrir la caja registradora para llevarse el dinero. Sin embargo, en unos cuantos segundos aparece una de las trabajadoras para lanzar un paquete de natillas que casi le da al sujeto en la cara.

Para muchos de nosotros este podría ser un movimiento algo muy tonto al momento de evitar un asalto, pero en el video podemos ver que al final la acción resulta ser todo un éxito, ya que el sujeto se frustra más de lo que ya estaba y al no poder abrir la caja de la tienda se da a la fuga.

Vean el video a continuación:

CUSTARD CROOK: Two brave workers have successfully fended off an armed robber with a sweet surprise at a #Redcliffe grocery store overnight.

After being met with cartons of custard to the face, the robber quickly fled the scene. managing to avoid custard-y. #9News pic.twitter.com/GmxtIcPX1b

— 9News Queensland (@9NewsQueensland) April 14, 2022