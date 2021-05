Empleada de El Péndulo enfrenta a cliente que la acosó; señala que empresa le dio la espalda

Muchos usuarios de internet han comenzado a pedir explicaciones a la cafetería-librería ‘El Péndulo’ y con justa razón. Resulta que en redes sociales se ha compartido un video donde una de sus empleadas llora al relatar que un cliente la acosó, ella no se dejó, y al final la empresa donde laboraba le dio la espalda. WTF?!

En el clip compartido por la cuenta de Twitter @TerrorRestMX, la cual se dedica a difundir historias de Terror y abusos laborales de restaurantes en México, compartió el video de una chica que denuncia lo ocurrido en su trabajo después de que un cliente frecuente –que al parecer siempre acosa a las hostess– se quejó porque ella le levantó la voz.

Una hostess de ‘El Péndulo’ fue víctima de acoso

“Quiero externar que ‘El Péndulo’ es una empresa donde apoyan más a un acosador que a una mujer; que le creen más a un acosador que a una mujer”, dice la mujer al inicio de la grabación donde relata el problema que tuvo por un cliente frecuente que llevaba tiempo acosando a las hostess, quienes al parecer nunca le decían nada por miedo.

La chica del video detalla en su relato que ella era el principal filtro de la conocida cafetería-librería, pues es quien preguntaba a los clientes a qué área de ‘El Péndulo’ se dirigen (librería o restaurante) y también, la que se encargaba de poner el gel antibacterial y tomar la temperatura a los mismos para darles acceso.

El cliente frecuente se molestó y se quejó con los gerentes, que le dieron la razón

La trabajadora menciona que el cliente frecuente llegó y lo primero que le vio fueron los pechos. “Y ni siquiera estoy descubierta, miren cómo vengo vestida”, dice entre sollozos. “Los gerentes lo único que hicieron fue apoyar al cliente, escuchar al cliente y no a su trabajadora mujer”, indica

“No puedo seguir trabajando en una empresa donde le den preferencia a un acosador, y le den la razón a un acosador, que a una trabajadora de ellos. ¿Dónde queda la integridad como mujer, dónde queda la integridad como trabajadores?”, indica la chica que obviamente se encuentra muy alterada y molesta por la situación.

Una realidad que millones de mujeres viven en su lugar de trabajo

La ex-trabajadora de ‘El Péndulo’ señala que decidió salirse del turno porque la situación era inaceptable: “Me enoja, me llena de mucha ira saber que no sólo soy yo la que pasa esto. Somos muchas mujeres. Y el día de hoy le levanté la voz al cliente y él se quejó, y le dieron la razón al cliente, no a mí”, finaliza el video que les dejamos acá abajo:

Desconocemos porque se subió el video incompleto. Pero aquí todo. pic.twitter.com/9eOaq5gTLY — TerrorRestaurantesMX (@TerrorRestMX) May 15, 2021

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), durante el primer trimestre de 2019 alrededor de 23 mil 542 personas abandonaron su lugar de trabajo debido a situaciones de acoso. De esas personas y durante los últimos 10 años, la tendencia siempre ha sido que son las mujeres quienes deciden renunciar ante este tipo de situaciones, a comparación de los hombres.

‘El Péndulo’ ya dio a conocer su postura respecto a esta situación

Aunque a través de un comunicado emitido a través de su cuenta de Facebook, ‘El Péndulo’ ofreció una disculpa a su ‘colaboradora’ (no sabemos por qué el término), a los demás trabajadores y a las personas en general por lo ocurrido con la empleada, a quien hicieron sentir “abandonada por la empresa en la que trabaja”.

En el escrito la cafebrería indica que no pretenden hacer que no pasó nada, ya que sus empleados los representan y es por esa razón que siempre procuran capacitarlos. “La actitud de nuestro gerente el día de ayer demuestra claramente que aún tenemos mucho trabajo por hacer en ese aspecto”, menciona el comunicado firmado por el director general de ‘El Péndulo’, Ioav Bakas.

Se los dejamos para que lo lean completito: