Captan a empleada de gasolinera sometiendo a hombre que la acosaba

Desafortunadamente, los casos de acoso contra la mujeres se siguen registrando alrededor del mundo. Así le sucedió a una joven trabajadora de una gasolinera en Brasil, esto luego de que un sujeto se le acercara de la nada y le tocara las piernas.

Lo que el tipo este no esperaba es que ella reaccionaría de inmediato, por supuesto con un enojo del tamaño del planeta que hizo que ella sometiera a su agresor y le diera una golpiza. Cámaras de seguridad grabaron el momento y de acuerdo con diversos medios locales, el hombre ya fue identificado y se está investigando el caso a fondo.

Foto: Captura de YouTube.

Trabajadora de gasolinera es acosada en Brasil

Marian Damásio de 22 años trabaja en una gasolinera de la región Lomba do Pinheiro , en el este de Porto Alegre. El pasado domingo 15 de mayo, ella estaba tomando su hora de comida en una tienda de conveniencia cercana a su zona de trabajo… y en ese momento, un sujeto se acercó a ella.

En los videos de una cámara de seguridad, se puede observar que él pone su mano sobre las piernas de la joven y está última, de inmediato se para de su asiento para someter al sujeto que presuntamente le hizo tocamientos. Las imágenes nos permiten que ella lo tira al suelo en un par de ocasiones, esto mientras le da algunos golpes en la cabeza.

Ya investigan el caso

“Fue una situación incómoda. La empresa [para la que trabaja] me llamó para hablar,; dijo que me va a apoyar. No sé cómo va a ser, pero no quiero que me hagan daño. Soy una víctima, he sufrido acoso“, dijo Marian Damásio al medio GZH de Brasil.

De acuerdo con ese mismo medio, el sospechoso de acoso ya fue identificado, pero solo se ha dicho que es un hombre de 25 años y no se reveló su nombre. Según algunas declaraciones, el tipo es un cliente frecuente de la gasolinera que suele comprar dulces para repartirlos con los empleados. Ese día, dicen los testimonios, él vio a Marian en la tienda comiendo, se acercó para dejarle un dulce a lado y le pidió sus redes sociales.

Ella mencionó que lo ignoró pues estaba distraída en su celular. Fue entonces que él se acercó y tocó sus piernas y partes íntimas, provocando la reacción de la joven. La familia del sospechoso alegó que él tiene problemas psiquiátricos, un asunto que las autoridades han dicho determinará el curso de la investigación.

Foto: Captura de YouTube