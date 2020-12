Grumpy, optimista, mimiendo o desvelado, ¿en qué mood te levantas?

En un año como este que está terminando, es momento de hacer un análisis sobre lo que nos hace felices (awww). Como dicen, de lo malo, lo bueno. Debemos dar las gracias de que estamos por festejar el inicio de un Año Nuevo que seguro será mucho mejor que este.

Durante esta época al quedarnos en casa empezamos a compartir nuestro día a día en fotos de Instagram, para poder viajar aunque sea a través de fotos, pero sin poder salir, todo se empezó a volver monótono y comenzamos a identificar nuestros sentimientos a través de animaciones e ilustraciones.

Descubrimos que hay algunas imágenes que nos representan más que otras, dependiendo de nuestro estado de ánimo. Es por eso que Cheerios® en alianza con Pictoline lanzaron una colección bien chida llamada “Mood bowls”, una edición limitada de 4 tazones que comunican tu estado de ánimo por las mañanas: Grumpy, Optimista, Mimiendo y Desvelado. A ver, veamos cuál te describe a la perfección.

Cuéntanos en qué mood te levantas y te diremos qué bowl te representa

Grumpy: Te molesta el hecho de oír la alarma y saber que tienes que levantarte a trabajar. El mal humor se te pasa hasta que comienzas a desayunar.

Optimista: Planeas tu día desde una noche antes. Haces tu maleta para ir al gym, preparas tu ropa, tu comida y te mentalizas para tener un buen día.

Mimiendo: No importa si te despiertas a las 6 am o a las 11 am, siempre tienes sueño. En fin de semana te levantas, desayunas y te vuelves a acostar.

Desvelado: Te encanta dormir hasta tarde viendo tus series favoritas pero al otro día andas con una cara de sueño que no puedes esconder. Pero eso sí, siempre cumples con tus responsabilidades.

Objeto del deseo

A estas alturas ya te viste desayunando con tus Cheerios® en un Mood Bowl, ¿verdad? Nosotros también. Aunque hay algo que tienes que saber: esta colección está limitada solo a 100 juegos (cries in spanish). Pero no te pongas triste, te tenemos una buena noticia. Cereales Nestlé va a lanzar una dinámica para que te los ganes, y la neta es súper sencilla. Acá te contamos de qué va.

Para empezar deberás echarle un ojo a las publicaciones de Pictoline y del Facebook de Cereales Nestlé, ya que aquí tendrás que responder una pregunta facilísima, pero ahí viene el reto; vas a tener que apurarte porque solo los primeros 70 que respondan correctamente serán los ganadores. En caso de ser seleccionado el equipo de Nestlé te contactará vía inbox para notificarte. ¡Así que vas!