Enfermera se viraliza al mostrar sus fotos del antes y después de la pandemia

A días de terminar el 2020 estamos seguros de que los 12 meses del año se puede definir con una sola palabra: Coronavirus. De enero a diciembre la única cosa de la que no dejó de hablarse fue del COVID-19, enfermedad originada en Wuhan a finales de 2019 y que en nuestro país ya contabiliza 1 millón 301 mil 546 casos acumulados y 117 mil 249

Pero si hay quienes ya deben estar hartos de toda esta situación son los médicos, enfermeras y especialistas de la salud que han estado en la primera línea de batalla contra el COVID-19, mismos que se han enfrentado a largas jornadas laborales, escasez de medicamentos y equipamiento médico, así como un desgaste emocional y físico que no parece tener fin.

Pero no lo decimos por exagerar. De hecho, una enfermera se ha hecho viral en internet gracias a dos fotos donde deja ver con claridad los estragos que ha causado la pandemia en su aspecto físico, ya que su imagen en la actualidad no es la misma a cómo se veía cuando comenzó la pandemia de COVID-19 a principios de 2020.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde Kathryn Ivey, una enfermera de Estados Unidos, compartió dos imágenes con la leyenda ‘Cómo empezó/ Cómo va’, una tendencia de este 2020 donde la mayoría de las personas aprovechó para resaltar los cambios positivos que tuvieron en los últimos años. En el caso de Nivery, el ejemplo fue algo diferente.

How it started How it’s going pic.twitter.com/cg32Tu7v0B

— Kathryn Ivey (@kathryniveyy) November 22, 2020