Imagínate. Después de meses de lucha, por fin te dió entrada tu crush y están saliendo, las cosas van bien y de repente te dice: ‘oye, te quiero presentar a mis papás’, ¡uuuh, kemozión! Por una parte sientes que ya la armaste, -pues eso no se le dice a cualquiera-, pero por otra, te empiezas a morder las uñas pensando en cómo les vas a dar una buena primera impresión a tus suegr@s para quedar bien, pues sabes que a ellos no los puedes conquistar a besitos como a tu crush… ¿vea?

Pues pensando en nuestros queridos sopilectores enamorados, es que armamos el plan ideal pa’ que se luzcan con los suegr@s, y ¡qué mejor forma que conquistarlos llegandoles por el estómago! Pues en esta edición de la gustada sección, “Entrale a la Cocina” prepararemos una deliciosa Pasta con Champiñones y Cebolla Caramelizada con Pasta La Moderna® que es rendidora y económica pa’ que te luzcas con tus talentos culinarios y no les quede duda de que eres un/a partidaz@.

Foto: Especial

Y para hacer esta edición más chida, -y pa’ que no digan que solo procuramos a los enamorados-, también festejaremos a los que están enamorados, ¡pero de la pasta! Porque el 25 de octubre es el Día Mundial de la Pasta que se celebra desde 1998, organizado por la Organización Internacional de la Pasta. (IPO, por sus siglas en inglés) y La Moderna®, al ser la pasta #1 en México, no puede quedarse atrás a la hora de celebrar. Así que si tú no tienes crush o ya estás amarrao, también te conviene entrarle a cocinar para que disfrutes de una buena cena. ¡Apúntale bien los ingredientes!

Prepara la lista del super y que no se te pase ningún ingrediente para la pasta

Necesitas:

2 empaques de Pasta Tornillo La Moderna® de 200 g

2 tazas de champiñones troceados

2 cucharadas de aceite de oliva

2 cebollas en rebanadas delgadas

4 cucharadas de mantequilla

1 cucharada de tomillo fresco picado

1 taza de fondo de res -o caldito de res pa’ los cuates-

Foto: Sopitas.com

¡Manos a la pasta! Chécate acá cómo preparar esta deliciosa receta

¿Qué dijiste? Otra vez a seguir instrucciones y cocinar a cómo Dios me da a entender. ¡Pues no! Para eso, el mismísimo Sopitas y Sofi Macías te respaldan. No te puedes perder el próximo ‘Éntrale a la Cocina’ que se va a poner buenísimo, pues ellos como nosotros son amantes de la pasta y te van a enseñar a preparar esta deliciosa receta, además de acompañarte con una plática bien interesante que seguro nos va a traer Sofi, pues por si no lo sabías, ella es la autora de ‘Pequeño Cerdo Capitalista’ y experta en Educación Financiera.

Híjole, ¿a qué hora me lanzo al super? ¡Faltaba más! La cena corre por nuestra cuenta

El tío Sopitas y Pasta La Moderna® se pusieron guapos y se van a rifar regalando 10 kits que incluyen todo lo que necesitas pa’ que no tengas pretextos de ‘no tengo tiempo de ir al super’ y ponerte a cocinar. La dinámica es bien sencilla y si completas todos los pasos correctamente, vas a recibir este kit en la puerta de tu casa. Checa:

Sigue nuestras cuenta de Twitter @Sopitas y a @LaModernaMx Responde citando al tuit donde viste esta nota publicada usando el hashtag #LaModernaXSopitas y responde la siguiente pregunta: ¿Cuál es tu receta favorita con Pasta La Moderna®? Checa que tu cuenta sea pública pa’ que podamos ver tu respuesta. Ingresa tus datos ACÁ y ahí mismo te vamos a pedir que metas la URL de tu respuesta.

¡Y listooo! Siguiendo estos pasos correctamente te vas a ganar el kit pa’ que le entres a cocinar este próximo 25 de octubre a las 6pm y te rifes con tus suegr@s, cocinando la mejor receta de pasta rendidora que vas a probar.

IMPORTANTE:

Los primeros 10 usuarios que cumplan con los requisitos serán los ganadores.

Los ganadores serán contactados vía correo electrónico y sus nombres aparecerán en esta nota.

La dinámica iniciará el 21 de octubre y terminará el 23 de octubre del 2022 a las 11:59 pm.

Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas maliciosas o sospechosas.

Dinámica solo disponible para CDMX y Área Metropolitana.