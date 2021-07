“Es demasiado tarde”: Jóvenes suplican por vacuna antes de ser entubados por COVID-19

Como si el contagio masivo de COVID-19, los millones de decesos a nivel global y el brote de la variante del virus en los más jóvenes no fuera lo suficientemente desgarrador, la doctora Brytney Cobia, quien trabaja en el hospital ‘Grandview Medical Center de Birminghan’,en Estados Unidos, relató lo desesperante y decepcionante que es que los jóvenes se esperen a contagiarse y ser intubados para suplicar por la vacuna, cuando bien la pudieron obtener antes y no cuando ya es demasiado tarde.

A través de su cuenta personal de Facebook, la doctora estadounidense compartió que se encuentra sorprendida por la cantidad de jóvenes a los que se les ha tenido que realizar procedimientos de emergencia ante la gravedad de su condición física, luego de ser infectados de COVID-19 o de la variante ‘Delta’.

“Estoy ingresando en el hospital a personas jóvenes que hasta hace poco se consideraban sanas y que ahora presentan infecciones muy graves por COVID. Una de las últimas cosas que hacen antes de ser intubados es suplicar por la vacuna. Los tomo de la mano y les digo que lo siento, pero que es demasiado tarde”, detalló Cobia.

Además, añadió que “Unos días después, cuando llama la hora de la muerte, abrazo a sus familiares y les digo que la mejor manera de honrar a su ser querido es vacunarse y animar a todos a hacer lo mismo” para no terminar en las mismas circunstancias dentro de la sala de emergencias.

Tremenda encrucijada

Esto debe ser una encrucijada no solamente para la doctora de Alabama, Estados Unidos, sino que también para cualquier médico en el mundo. Hacer el juramento hipocrático que se centra en la promesa de preservar la salud de las personas, para que sean ellas mismas las que no se cuidan y finalmente tienen que verlas morir tan rápido, tan jóvenes y con una vida por delante, siendo que con el simple hecho de atender al esquema de vacunación, reducirían dramáticamente el riesgo de muerte.

La neumóloga, continuó narrando que en muchas ocasiones los familiares lloran y se lamentan por no creer en la pandemia. “Me dicen que no sabían, que pensaban que era un engaño o que el COVID-19 era algo político. Piensan que porque tienen cierto tipo de sangre o cierto color de piel,, no se enfermarían tanto. Ellos pensaron que era ‘solo la gripe’. Pero estaban equivocados”.

Solo el 33% vacunados

En respuesta, el Departamento de Salud Pública de Alabama, informó que el 94% de los pacientes que estaban hospitalizados debido al virus y el 96% de los habitantes de Alabama que han muerto de COVID-19 desde abril del 2021, no estaban vacunados. Solo el 33,4 por ciento de los habitantes del estado están vacunados con ambas dosis.

Lo que es el colmo, ya que en Estados Unidos no es como en México u otras partes del mundo, donde la gente tiene que esperar por un turno o a que llegue a la letra de su apellido. El gobierno estadounidense, se ha asegurado de brindar todas las facilidades para que a las personas se acerquen a los centros de vacunación gratuita, que regularmente se encuentran en los supermercados, farmacias o tiendas de conveniencia.

La doctora, continuo escribiendo que “Los pacientes quisieran regresar el tiempo atrás, pero no pueden. Así que me agradecen y van a conseguir la vacuna. Yo vuelvo a mi oficina, escribo el acta de defunción, y elevo una pequeña oración para que ésta pérdida pueda salvar más vidas”. Asimismo, Cobia se mostró abierta a cualquier consulta desde su Facebook. “Como siempre, soy un libro abierto. Por favor, tráiganme sus preguntas y les diré todo lo que sé y todo lo que no”, concluyó.

La publicación de Facebook, ha sido compartido poco más de 10 mil veces, captando inmediatamente la atención de los usuarios, sobre todo de los más jóvenes quienes no quisieran enfermar al grado de suplicar por la vacuna. Y ya sabes lo que dicen, si ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. El próximo lunes, comienza la vacunación para chavos de 18 a 29 años, y tú no puedes faltar, porque nos encanta tenerte en esta comunidad. Además de que se acabaron los pretextos, si eres un poco más ‘vintage’, también puedes acudir a los centros de vacunación por la dosis respectiva. Cuidémonos entre todos.