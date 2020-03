Varios países han pedido –casi suplicado– a sus habitantes que sigan las recomendaciones de salud y se queden en casita para evitar el contagio del COVID-19, esto para echarle la mano al sistema de salud de cada país, y éste tenga la oportunidad de combatir más fácilmente (o al menos sin tanta complicaciones) al virus, algo que podría ser posible al no tener tantos casos que atender al mismo tiempo. Pero no, unos quieren salir hasta a pasear al perro ahorita.

Y es que aunque sabemos que existen personas que se rigen por la gran regla del “No pasa nada, oiga”, son precisamente esas las que hacen todo lo que NO deberían realizar durante esta cuarentena o durante el aislamiento social.Sino nomás‘ pregúntenle al sujeto que, al querer pasarse de listo y romper la cuarentena, fue descubierto por las autoridades cuando sacó a pasear a su perro… de peluche.

No es broma, en serio que no. Esto ocurrió en España, uno de los países que actualmente se las está viendo muy mal con la pandemia del coronavirus, y que por lo mismo ha obligado a sus habitantes a no salir de casa a menos que sea muy necesario, advirtiéndoles incluso que de no acatar las reglas durante la emergencia sanitaria, podrían tener sanciones graves.

🔴 ÚLTIMA HORA | España registra 767 muertos con coronavirus tras sumar 169 en las últimas 24 horas. Los contagios se elevan a 17.147, con una subida de 3.431 casos en un día https://t.co/FNnwKrzSGz pic.twitter.com/91s9k96WVu — EL PAÍS (@el_pais) March 19, 2020

Y bueno, la cosa acá es que un sujeto en dicho país decidió pasarse la cuarentena “por el arco del triunfo” y sacó a su perro farsante a pasear, todo con la idea de que los policías locales nunca se darían cuenta de lo que estaba haciendo. Pero justo cuando el sujeto caminaba por la calle, los uniformados se dieron cuenta de que el cachorrito iba volando en lugar de caminando, por lo que le llamaron la atención a su dueño.

Es en un video que fue difundido por la cuenta de Twitter de la policía española, donde se ve al sujeto en cuestión siendo atrapado con las manos en la masa. “Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la policía… NO nos engañas y además serás sancionado”. se lee en el tuit compartido por las autoridades.

Pedimos SENSATEZ durante el #EstadoDeEmergencia por culpa del #COVID19. Estamos ante una situación MUY GRAVE como para andar por la calle intentando engañar a la @policia… NO nos engañas y además serás sancionado. Es una cuestión de salud pública.#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/67cjOMNdC3 — JUPOL (@JupolNacional) March 16, 2020

Es increíble que incluso en tiempos como este, las personas sigan sorprendiéndonos de esta manera. ¿No lo creen?