Y no quieren que los hackeen: Estas son las 20 peores contraseñas del 2020

A la hora de crear una contraseña, siempre intentamos buscar una palabra o número que ningún hacker –por más picudo que sea– pueda descifrar. Sin embargo, ha quedado demostrado desde hace un montón de años que no todas las personas le dedican el tiempo suficiente a crear, por eso todos los ociosos que andan en internet andan robando sus datos o subiendo imágenes prohibidas a sus cuentas en redes sociales sí, hablamos de ti, Quique Garay .

Como ya es una tradición, el administrador de contraseñas NordPass publicó como cada año su lista con las 200 peores contraseñas de este 2020. Y sí, para serles muy honestos no estamos tan sorprendidos, porque la gente en todo el mundo no se toma la molestia de echarle coco a la hora de crear un código decente, pero aún con todas las cosas que pasan en la red, parece que aún no entienden lo fácil que es burlarlas.

¿Cuáles son esas contraseñas?

Pero quizá lo más preocupante de todo es que según este mismo informe, la mayoría de las claves que aparecen en el listado pueden descifrarse en menos de un segundo (para que tomen nota). Y entrando de lleno con las frases que a las personas en el internet de las cosas se le ocurre, la más popular –y no entendemos por qué– sigue siendo “123456”, la cual mencionan que han hackeado más de 23 millones de veces.

Algo similar ocurre con aquellas contraseñas que parecen que están formadas por tecladazos, como “qwertyuiop” o “asdfghjkl”. En esta ocasión, se unió una palabra nueva “picture1”, que aunque no es tan fácil de quebrar, NordPass menciona que los hackers la pueden descifrar en menos de 3 horas, así que nada te garantiza que todos estas personas se metan a tus cuentas.

Pero ya estuvo bueno de hablar, a continuación les dejamos las contraseñas para que las chequen –y en dado caso– las cambien:

123456 (la número 1 desde hace años) 123456789 picture1 password (¿es neta?) 12345678 111111 (un clásico) 123123 12345 1234567890 senha 1234567 qwerty abc123 Million2 000000 (pa’ no olvidarla) 1234 iloveyou aaron431 password1 qqww1122

¿Cómo le hago para que mis datos estén seguros?

Aunque no hay una fórmula para crear contraseñas que los hackers no puedan romper, NordPass nos da unos consejos para crear códigos más seguros. Los tips que mencionan son evitar palabras del diccionario (no le vayan a poner perenganitoesguapo1), no usar datos personales ni confidenciales, usar más de una contraseña, que estas superen los 12 caracteres, que se combinen mayúsculas y minúsculas y actualizarlas cada 90 días.