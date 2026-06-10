Hay algo curioso en cada temporada mundialista: los jugadores quedan inmortalizados en fotografías, videos, estadísticas y hasta estampitas. Pero quienes también viven cada partido con intensidad rara vez aparecen en la foto.

Hablamos de la gente que organiza la reunión, usa la playera de la suerte, tiene cábalas imposibles de romper o convierte cualquier pantalla en una tribuna improvisada. Y justo para reconocer a esas personas nació un álbum digital de fans que busca reunir las historias de quienes hacen grande al fútbol desde fuera de la cancha.

Pensando justamente en eso, Banco Plata lanzó una iniciativa que busca reconocer a quienes viven el fútbol con toda la pasión posible: la afición.

Afición Maravillosa Banco Plata | Foto: Cortesía.

Un álbum digital para quienes viven el fútbol a su manera

La propuesta consiste en crear el álbum digital de fans más grande del mundo, un espacio donde cualquier persona puede compartir cómo vive esta temporada futbolera.

La dinámica es bastante sencilla: solo tienes que entrar AQUÍ subir una fotografía donde se muestre ese momento especial que refleja tu pasión por el fútbol y compartir tu participación usando el hashtag #AficiónMaravillosa y etiquetando a Banco Plata.

Lo interesante es que no se trata de encontrar al aficionado “perfecto”, sino de reunir todas esas formas distintas de vivir el juego: desde la reunión familiar de cada fin de semana hasta las cábalas que nadie se atreve a romper.

Premios de Afición Maravillosa de Banco Plata | Foto: Especial.

Además de compartir tu pasión, hay premios y experiencias

Formar parte de este álbum significa sumarse a una experiencia que podrá ser vista por personas de todo el país.

Además, los participantes podrán acceder a premios diarios cómo: cashback, beneficios especiales y experiencias exclusivas. Incluso habrá un viaje todo pagado al gran evento en Nueva York para la mejor fotografía de la temporada, de acuerdo con los términos y condiciones de la dinámica.

Porque sí, los jugadores hacen historia dentro de la cancha. Pero quienes llenan de emoción cada partido son los aficionados. Y esta vez, también tendrán la oportunidad de quedar inmortalizados como parte de ella.