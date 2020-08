Es anécdota: Senador utiliza un fondo de pantalla con su foto para ausentarse en la chamba

En este 2020 muchos aprendimos cómo hacer el trabajo desde casa. Ya saben, eso de que cambiamos el escritorio de la oficina por el comedor, la corbata y el traje por ropa cómoda. Y también, el hecho de que nos adaptamos a seguir en contacto a través de plataformas como Zoom, en donde a su vez tuvimos que dejar los pretextos para llegar tarde a las juntas o de plano no llegar.

Sin embargo, conocemos a personas que aún así tienen la osadía de ingeniárselas y planear cosas con tal de no hacer su trabajo como se debe. Uno de ellos es un senador que tuvo la grandiosa idea de poner en zoom un fondo de pantalla con una foto suya, para ausentarse un rato de su chamba y sin que nadie se diera cuenta.

Esteban Bullrich hizo un doble de sí mismo para su sesión

No, aunque sí era posible, esto no ocurrió en México. En realidad, este caso en particular ocurrió en Argentina. Resulta que la comisión de Asuntos Constitucionales de dicho país se encontraba en una reunión virtual debatiendo una reforma judicial, cuando de pronto la presidenta de dicho organismo le dio la palabra a un senador llamado Esteban Bullrich.

Pasaron varios segundos antes de que Bullrich dijera algo, pues sólo se veía su cara congelada y sin hacer movimiento alguno. Eso seguramente hizo creer a más de uno que todo se trataba de la mala conexión de internet del senador, o al menos lo pensaron hasta que Esteban Bullrich comenzó a hablar y olvidó quitar el fondo que tenía su cara y se veía atrás de él.

Mejor vean el video que es una joya jajaja:

Sigan el recuadro abajo a la derecha de Esteban Bullrich.

Si puso una gigantografía suya para cuando no habla, es el Messi del Zoom. pic.twitter.com/EeDLgNOyNs — Sebastián Iñurrieta (@sinurrieta) August 19, 2020

Obviamente los memes y las reacciones no estuvieron ausentes

Como pudieron ver, el senador Esteban Bullrich hizo un fondo de pantalla de sí mismo, el cual sabrá dios cuántas veces lo ocupó para fingir que estaba chambeando. Un truco bastante ingenioso y que seguro a nadie se le había ocurrido hasta ahora en sus juntas de dos horas donde uno termina con ganas de no volver a abrir una computadora en su vida.

Pero bueno, al final de todo el video se hizo viral en Argentina y otros países de América Latina, desatando los memes que nunca pueden faltar en situaciones así. Acá les dejamos algunos que nos encontramos en internet:

Tiene la palabra el senado Esteban Bullrich pic.twitter.com/tDCIva8Rh4 — Juan Amorín (@juan_amorin) August 19, 2020

Esteban Bullrich, Senador Nacional de Cambiemos. pic.twitter.com/sfOFOQyuxS — Pablo Saldivia 🇦🇷 (@psldv) August 19, 2020

Llevate tu display de Esteban Bullrich ya !! pic.twitter.com/deIsyWLCRd — Bender the Agorist (@Bendernautaokk) August 19, 2020

Ahora sí que acá aplica la de: Pasa en Los Simpson, pasa en la vida real…