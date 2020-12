El año en imágenes: Estos fueron los 10 GIFs más populares del 2020

Poco a poco se nos está acabando el 2020 y la verdad es que a muchos nos encantaría que lo reiniciaran o de plano que no contara. Sin embargo, es lo que hay y no nos queda de otra mas que resignarnos y esperar que el 2021 se termine por fin la pandemia por coronavirus, pero sobre todo que nos trate un poquito mejor, porque estamos seguros que para bien o mal todos podríamos describir con GIFs lo que este año representa para nosotros.

Y es que aceptémoslo, a lo largo de este casi 12 meses –de los cuales 9 los hemos pasado encerrados– han sucedido un montón de cosas que, podríamos apostar lo que quieran hasta la cabellera a que han pasado por toda la clase de situaciones y emociones. Desde alegría, tristeza, ira, tranquilidad, angustia, estrés, aburrimiento, emoción y más; así de extraño nos trató este año para el verdadero olvido.

Una imagen dice más que mil palabras

Como lo han hecho desde hace un buen rato, el sitio GIPHY publica sin falta su lista con los GIFS más usados en todo el año. Y para nadie es sorpresa que en esta ocasión, la gente haya decidido usarlas para cosas que ahora nos parecen más importantes y comunes, como darle las gracias a los médicos y enfermeras, así como mandar un abrazo a la distancia a esas personas que tanto queremos o de plano animar a alguien.

Y sí, estas imágenes nos dicen básicamente lo que fue el 2020, pero también nos dejan muy claro que ante un panorama tan complejo como el que nos tocó vivir, nunca faltaron el afecto, el amor y el sentimentalismo en todo el planeta. Pero bueno, basta de hablar y pasemos a lo que nos tiene en esta nota, a continuación les dejamos los GIFS más usados en el año y que, esperemos que en el 2021 cambien para bien.

Acá les van los mejores GIFs del año

10. “Billie Eilish LOL” – 421,554,616 vistas

La estrella del pop favorita de muchos, Billie Eilish, con un pequeño clip de su discurso de aceptación en los BRIT Awards de este 2020. Todos necesitábamos una buena risa este año, y ella fue la persona indicada para expresarla en un GIF, ¿a poco no?

9. “We Will Get Through This” – 423,529,288 views

Este más allá de sacarnos una risa, podría ser el reflejo del año dado a que… bueno, ya saben, coronavirus. Al menos es bueno saber que todavía existe mucho espíritu comunitario y apoyo mutuo en la era de la pandemia.

8. “Dumpster Fire” – 437,896,231 views

Esto sí que se siente un poco más apropiado para describir el 2020. ¿Qué mejor manera de sacar esa frustración con el caos de este año que a través de un basurero bonito en llamas?

7. “Happy Dance” – 493,304,934 views

Puede que no hayamos podido bailar en nuestros bares y clubes nocturnos favoritos, pero no lo pueden negar, en algún punto de la cuareterna se echaron sus mejores pasitos de baile en la sala de su casa para contagiarse del espíritu de fiesta. ¡Y Elmo lo sabe!

6. “OK!” – 540,192,916 views

Aquí no hay mucho qué comentar, más allá de los tierno que se ve este GIF. Lo único que diremos es que el trabajo en equipo hace que todo funcione.

5. “Long Distance Love” – 710,944,919 views

Una de las cosas más difíciles que nos tocó enfrentar este año, sin duda fue estar lejos de nuestros seres queridos, sobre todo en fechas importantes. Pero nada como un lindo y fantasmal GIF para que supieran a la distancia todo lo que sentimos por ellos.

4. “I Love You” – 863,826,912 views

Todos hemos necesitado un abrazo en algún momento de este año, y este encantador GIF es la forma perfecta de devolver el favor de manera virtual.

3. “I Love You” – 917,045,574 views

Nada como mantener las cosas claras y dulces, este GIF tuvo un aumento de uso por ahí del Día de San Valentín; así que como podrán darse cuenta, no faltaron los románticos este año.

2. “Grateful For You” – 948,335,721 views

Todos tenemos a alguien a quien agradecer este año, ya sea al compañero de trabajo que se rifó para cubrirte en tu día libre, o el pariente que envió un paquete para hacer más amena la cuarentena. De cualquier manera, el mundo está dando gracias con el emoji de las manitas rezando. 🙏

1. “Thank You” – 1,061,535,526 views

Este es el GIF más popular y tiene quizá el mensaje más importante de todos. Agradeciendo y rindiendo homenaje al personal médico en la primera línea que ha arriesgado sus vidas por salvar un montón más, quienes también han permitido que todos nosotros tengamos cierta normalidad durante un año sin precedentes, y qué mejor que con esta imagen de un bello doggo con el sombrero y collar de enfermera. ¿Podemos resetear el 2020?