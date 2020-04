Y porque lo necesitábamos: Estos son los tips de Marie Kondo para sobrevivir a la cuarentena exitosamente

En estos días muchas personas están empezando la cuarentena ante la situación que estamos viviendo, sobre todo después de las indicaciones del gobierno federal, quienes invitaron a todas las personas a que se queden en casa para evitar la propagación masiva del tan hablado coronavirus. Por acá les hemos dado algunos consejos para que puedan hacer home office y hasta de series o conciertos que se pueden echar mientras esperamos que todo esto pase, sin embargo nos faltaban las indicaciones de una mujer importante, Marie Kondo.

Sí, la fanática del orden y la limpieza, así como escritora del libro La Magia del Orden y protagonista del programa Tidying Up with Marie Kondo, decidió aprovechar estos días para darle unos consejos y tips a la humanidad sobre cómo mantener nuestros hogares en armonía para todos aquellos que tengan que trabajar o simplemente pasar el tiempo guardados en casa. Y la verdad es que sinceramente los necesitábamos en estos momentos en los que tenemos la casa patas arriba, jiar jiar.

En una entrevista que le hizo Quartz a la estrella de la televisión y redes sociales, dijo que estaba preparada para momentos como este, pues a pesar de que ahora vive junto a su familia en Los Ángeles tuvo que pasar por algunos desastres en su natal Japón, como el terremoto y el tsunami de 2011 en Tōhoku, así que esto era casi pan comido para una persona tan organizada y con experiencia como ella.

Quizá recuerden a Marie Kondo por su método KonMari –un sistema que consiste en tirar como si no hubiera un mañana los objetos o artículos que no ‘despiertan alegría’ en nuestras casas– podría parecer algo no tan necesario en estos momentos en los que la mayoría están buscando comida y productos básicos para abastecerse en estos días, pero ella recomienda hacer esto, buscar todas las cosas que ya no nos sirven y hacer la chamba de limpieza u organización, que más allá de ordenar todo podría funcionar para todos aquellos que tengan la necesidad de calmar su ansiedad y no encuentren otra manera de liberarse.

No compres comida como si no hubiera un mañana

Desde que comenzó a sonar el coronavirus en el mundo –sobre todo en nuestro país–, es común ver en muchos centros comerciales que muchas personas compran cosas como alimentos, papel de baño y artículos de limpieza en cantidades industriales, sin embargo se les ha dicho que es importante que todos tengan chance de llevarse a sus casas un poco de todo.

Marie Kondo nos dice que es importante antes de asaltar el súper checar muy bien todo lo que tenemos en nuestra alacena o donde guardamos nuestros alimentos, hacer un inventario de todas las cosas con las que ya contamos, desechando todos esos alimentos caducados y organizando los artículos para poder verlos con claridad antes de lanzarse al súper. Y respecto al papel de baño… dice prácticamente lo mismo, que seamos prudentes y compremos el necesario, así que no sean unos atascados.

¿Y que hay del home office, querida Marie?

Por supuesto que no podía irse sin darnos uno que otro tip para hacer home office y trabajar exitosamente desde casa, pues la gran mayoría siente que no es tan eficiente en su chamba cono lo era en su oficina, sin embargo Marie Kondo dice que se necesita tener un espacio profesional despejado así como nuestras mentes. En su libro Joy at Work: Organizing Your Professional Life –coescrito junto al profesor de administración de la Universidad Rice, Scott Sonenshein– dicen que es vital tener todo en orden en el lugar dedicado en nuestros hogares para trabajar.

Si pensabas que podrías chambear así como lo hacían algunos genios como Steve Jobs, Tony Hsieh o Albert Einstein –quienes decían que sus escritorios era un total desastre–, estás completamente equivocado. Según la señorita Marie tener un escritorio libre donde solo tengas lo esencial como tu computadora, papeles importantes y tu celular puede ayudar a que pienses con claridad y no te estreses cuando tu jefe te mande correos electrónicos.

Y ya que hablamos de los e-mails, Marie Kondo también hace énfasis con que estas medidas de organización y liberación de lugares va aplicada para esto, así que es momento de checar cada uno de los correos que te llegan, archivarlos por importancia, contestarlos en el momento y dejar de lado todas las notificaciones que tienes en WhatsApp.

Pero más allá de tener todo ordenadito y como museo, ella dice que es importante seguir el modelo de no tener nada más que lo necesario con nosotros para evitar el desastre de cosas a nuestro alrededor. Para terminar Marie Kondo dice que el acto de limpiar lo que no se necesita puede fomentar, si no la felicidad, al menos la gratitud. Sostener cada objeto en nuestras manos para evaluar su cociente de alegría y acordarnos que todos esos momentos buenos que trajo a nuestras vidas.